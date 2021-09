El comentario misógino de Ruggeri que horrorizó al Pollo Vignolo y a Mariano Closs: "Corten el programa"

Oscar Ruggeri hizo un comentario misógino en ESPN y avergonzó a todos los panelistas del programa. Cuál fue la reacción de "El Pollo" Vignolo y Mariano Closs.

Oscar Ruggeri no tiene ningún tipo de filtro. El ex defensor de la Selección Argentina protagonizó un verdadero papelón en la edición de este miércoles en ESPN. En esta oportunidad intentó hacerse el gracioso con un comentario misógino y horrorizó a Sebastián "El Pollo" Vignolo y Mariano Closs, conductores de F90 y F12, respectivamente.

Acostumbrado a decir barbaridades de política, a faltar el respeto y a que los compañeros de trabajo lo aplaudan o se rían de sus expresiones, Ruggeri volvió a desbarrancar. Entusiasmado con la buena onda que había en el ambiente, y sin tener en cuenta que en la TV debe ejercer como un comunicador responsable por más que no cuente con título de periodista, "El Cabezón" se dirigió a Closs e intentó contarle un "chiste": "Mariano, Mariano... qué documento usa una mujer desnuda".

Sorprendido por la pregunta, Closs lo observó y le respondió de manera tajante: "No, no, no...". Y agregó: "Es un caramelito que sigue dos horas". Luego de un breve silencio, el conductor respondió: "No sé, un DNI". Tras los bullicios y el suspenso que hubo en el estudio de ESPN, Ruggeri intentó terminar la broma y concluyó: "La partida de nacimiento". Inmediatamente después, y denotando incomodidad, Vignolo se escondió detrás de la escenografía...

Oscar Ruggeri lanzó un comentario misógino y avergonzó a Mariano Closs en ESPN.

Inmediatamente después, varios de los panelistas del programa manifestaron: "Corte, corten el programa". Para aliviar el ambiente,trató de minimizar elde el ex jugador de la Selección Argentina:

Closs intentó escaparse de la situación y cerró su participación en TV: "Hasta luego". Por su parte, "El Pollo" Vignolo también trató de mitigar el asunto despidiéndose de su colega: "Chau, Mariano. Buenas tardes, amigo. Pasala bien". Mientras tanto, algunas risas cómplices todavían resonaban en ESPN, donde nadie cuestionó de manera tajante al verborrágico exjugador...

La actitud machista de Oscar Ruggeri contra el novio de su hija Cande Ruggeri

Hace algunas semanas, en la pantalla de ShowMatch, Marcelo Tinelli sacó el tema de cómo es la relación entre Oscar Ruggeri y Nicolás Maccari, novio de su hija Cande Ruggeri.

Cande Ruggeri: "¿Ruggeri lo conoce?" "Lo presenté en Navidad".

Tinelli: "¿Cómo le cayó?".

Novio de Cande Ruggeri: "Al principio costó".

Tinelli: "¿Le puso un freezer de entrada?".

Novio de Cande Ruggeri: "Un poco distante. En Navidad lo tenía a Galíndez toda la noche pinchándome, muy bilardista".

Cande Ruggeri: "Mi papá puso a toda la familia en dos filas para que pasara por el medio y le empezaran a pegar".

Tinelli: "Ah, le hicieron la malteada como los jugadores cuando uno nuevo llega al equipo. Falta que le raparan el pelo para que entrara a la familia".

Cande Ruggeri: "Fue la bienvenida".