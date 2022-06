El Chino Leunis defendió a Pampita ante la críticas: "Pongo las manos en el fuego"

El conductor de El Hotel de los Famosos desató su furia por las insólitas quejas que hacen hacia su compañera.

"El Chino" Leunis rompió el silencio y defendió a Pampita de la oleada de críticas que la persiguieron. Junto a la famosa modelo, el conductor tomó el mando de El Hotel de los Famosos, una de las mayores revelaciones televisivas de este año. Sin embargo, en medio del éxito del programa, Pampita fue víctima de polémicos comentarios por "no aparecer tanto" en el show y Leunis la defendió con enérgicamente.

En un reciente diálogo con LAM, "El Chino" Leunis se mostró muy indignado por la cantidad de críticas que recibió su compañera y aseguró que "le preocupa la violencia que hay". En este contexto, el periodista aseguró que Pampita es una gran compañera de trabajo y que está muy comprometida con el proyecto.

"Pampita salvo algunos días, se va a las seis o siete de la tarde y yo me quedo hasta las diez, suponete. No es que no se va. Te juro que se caga de frío como me cago yo y de vez en cuando algún sábado no venía porque tiene su reality", empezó por decir Leunis en el movil que brindó con el programa de América TV.

Asimismo, "El Chino" Leunis continuó: "Pampita es la que primero puso el cuerpo para hacer el programa. Está con una nena de ocho meses, que le da la teta cada tres horas. Me parece hasta casi ridículo poder juzgarla negativamente porque de verdad te digo, pongo las manos en el fuego por ella". "Le pone el pecho a las balas a todo. Es la mejor compañera que me tocó", sentenció.

El Hotel de los Famosos: El Chino Leunis se quebró en llanto tras la salida del Turco García

"El Chino" Leunis se mostró muy emocionado por la pantalla de El Trece en la etapa de eliminación de El Hotel de los Famosos. El conductor se quebró en pleno vivo y reveló su fanatismo por la Academia al grito de "aguante Racing".

La situación se dio mientras despedían a "El Turco" García, quien fue eliminado del certamen. El exfutbolista de Racing lloró desconsoladamente y y fue directo a abrazar a su colega "Chanchi" Estévez, ya que habían mantenido un tenso cruce días atrás.

"Perdón, perdoname de verdad", le expresó en un abrazo fundido. "Gracias chicos", indicó "El Chino" sobre el emotivo momento que protagonizaron los exfutbolistas. En ese momento, Pampita tomó la palabra e invitó a los demás participantes a decir unas palabras de despedida.

Estévez tomó la palabra y las emociones se vivieron a flor de piel: "Fue solamente un juego, una estrategia, esto ya quedó atrás, sabés que venimos de orígenes similares, que vivimos muchas cosas. y quiero pensar que fue solo un juego. Sabes que te quiero ¿Te puedo dar otro abrazo?". "El Turco" lo recibió con los brazos abiertos para el aplauso de todos, pero en especial, el del conductor de El Hotel de los Famosos, quien se tomó la situación con mucha conmoción.

"Me estoy emocionando yo. Aguante Racing loco", indicó "El Chino" Leunis dejando entrever su fanatismo por la Academia y en especial, el cariño hacia los exfutbolistas, quienes protagonizaron un cálido momento en la pantalla de El Trece. "Ojalá le vaya bien. Estoy contento que haya aceptado mis disculpas. A todos este abrazo grande y gracias por hacerme feliz estas dos semanas y media", cerró "El Turco".