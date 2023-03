El Chaqueño Palavecino, fuera de control en la tribuna antes de Argentina-Curazao

Engancharon al Chaqueño Palavecino fuera de control en las tribunas de Santiago del Estero. Qué fue lo que hizo el cantante en las tribunas del estadio Madre de Ciudades.

El Chaqueño Palavecino nuevamente es noticia por un video que dio que hablar en las redes sociales. Esta vez, el cantante apareció fuera de control en las tribunas del estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, en lo que fue la previa del partido entre la Selección Argentina y Curazao.

Enfocado por la transmisión oficial, El Chaqueño Palavecino pudo verse revoleando una camiseta de la Selección Argentina. Al advertir su presencia en el estadio, desde la musicalización del recinto optaron por pasar canciones interpretadas por este cantante. A su vez, también sonaron temas propios de la provincia del norte argentino (alusivos al ritmo de la guaracha).

De este modo, y tras ser apuntado por la prensa por su polémica participación en el Festival del Cosechador en Mendoza, El Chaqueño Palavecino pudo mostrarse en buen estado, compartiendo momentos alegres con los presentes y bailando las canciones que sonaron por los altoparlantes.

La fuerte denuncia al Chaqueño Palavecino que pone en riesgo sus shows

El Chaqueño Palavecino recibió graves acusaciones en las redes sociales, luego de haber cerrado la noche en el Festival del Cosechador en Mendoza. Según relató la conductora del evento, el cantante de folklore de 63 años tuvo un comportamiento repudiable y es por eso que lo denunció públicamente.

"Quiero contarles algo. Muchos vieron mis historias y saben que yo anoche estuve haciendo la conducción en el Festival del Cosechador. Pasó algo que la verdad estoy indignada y lo voy a decir por las redes porque me la banco y porque no me importa nada lo que piense el señor Chaqueño Palavecino", lanzó al inicio del video en Instagram Laura Rez Masud, periodista y conductora del festival. De acuerdo a su testimonio, el Chaqueño se subió al escenario a las 2.30 de la madrugada cuando tenía que estar a las 0.30 frente a más de 10 mil personas que lo estaban esperando.

Desde la organización del Festival del Cosechador estiraron lo más que pudieron el cierre del evento, pero los ánimos en el público comenzaron a caldearse. Además, ya no había chances de que se suba a tocar nadie más, teniendo en cuenta que ya se habían presentado todos. "Había una grilla preparada. El señor estaba... y después dio un show...", cerró la conductora tapándose la nariz, en alusión a que el recital del Chaqueño Palavecino no se desarrolló de la mejor manera por su estado.