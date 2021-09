El cantante ciego que emocionó a Marcelo Tinelli: “Una cosa increíble”

El conductor de televisión no pudo evitar la conmoción ante una interpretación de Darío Camaño. Marcelo Tinelli mostró una vez más su faceta sensible.

Marcelo Tinelli causó emoción en todos los televidentes en una reciente emisión de Showmatch, cuando llevó a un cantante con una dura historia de vida para que muestre su arte. Se trató de Darío Camaño, un joven al que le detectaron un tumor en el ojo cuando tenía un año de edad, pero su fortaleza le permitió seguir adelante y anteponerse a esa circunstancia.

“Lo de Darío es una cosa impresionante. ¡Bienvenido! Tiene 36 años, nació en Florencio Varela. Cuando era chiquito, la mamá, junto a sus médicos, tuvieron que decidir entre la vida de Darío o extirpar el tumor y que perdiera la vista”, comenzó su descargo Tinelli, a modo de presentación del artista que emocionó a todos al interpretar canciones de Nino Bravo y Abel Pintos.

“Es ciego y no saben lo que canta: cantó con El Chaqueño Palavecino, con Los Nocheros, con Daniel Cardozo. Viendo talentos en todo el país lo hemos visto y dijimos: ‘Tiene que venir y cantar algo’. No sabés la voz que tiene Darío”, continuó el conductor y así dio el pase Camaño para que muestre su arte, mediante la canción Te quiero, te quiero. “Te quiero tener todo el programa. Quiero que vean el caudal de voz que tiene, es una cosa increíble”, agregó Marcelo cuando Darío culminó su interpretación.

Por su parte, el joven emitió tiernas palabras hacia el conductor, sobre lo que significó su programa en su vida: “Tantos años en los que me alegraste la infancia. Tantos años que me hiciste reír. Vos me enseñaste a ver la vida de otra forma cuando yo era chico, aprendí a vivir la vida porque contraste a gente gorda, flaca, negra, blanca. Vos enseñaste que con la risa se cura un montón el alma y hoy te lo quiero agradecer”.

El pedido de Darío y la reacción de Marcelo Tinelli

Es de público conocimiento que el rubro artístico fue uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus y Darío Camaño se pronunció al respecto en Showmatch: “Somos los más golpeados y lo único que pido es trabajo. No quiero que nadie me regale nada, sino que me den trabajo”. “Vas a tener laburo. Se va a venir un buen momento para todos después de esta pandemia y van a poder laburar. Lo más lindo es que puedan estar arriba de los escenarios”, le respondió Tinelli.