El cambio de look de Florencia Peña que sorprendió a todos

La actriz compartió con sus seguidores el drástico cambio al que se animó. Flor Peña volvió al estilo que tenía en sus comienzos en el medio.

Florencia Peña mostró en sus redes sociales un inesperado cambo estético que hizo en su cuerpo y recibió un sinfín de elogios. La actriz de Casados con Hijos compartió un posteo en su cuenta de Instagram después de haber pasado por su estilista.

"Ahora sí, de nuevo en casa. Chau rubio, es el color que buscaba en mi pelo", escribió la mamá de Tomás, Juan y Felipe en el pie de foto de su posteo, en alusión a su pelo de color castaño. Ese tono es el natural de la actriz, por lo que las fotos les recordaron a sus fans a la versión de su ídola que conocieron cuando ella recién ingresó al medio, cuando era apenas una niña. Si bien en esta ocasión tiene algunos mechones más claros, el tono escogido por Peña se asemeja mucho al de sus comienzos.

La actriz recibió un sinfín de elogios en la sección de comentarios sobre el cambio estético que decidió: "Ame el pelo Flor divino ese tono", "Me re gusta más fino al fin", "Me encanta, te queda mejor y te rejuvenecer este color" y "Qué hermoso te queda ese color Flor! Estas bella mal", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Flor Peña, enojada con Érica Rivas

"Sentí que ella nos hizo quedar como culpables de esa salida. Eso no fue así. Vos me conoces, sabés cómo soy como compañera. Nosotros quisimos mucho que ella esté. Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido", comenzó la conductora de televisión. Y agregó: "Como que habíamos quedado en un lugar que no era el correcto".

Peña habló del éxito teatral que fue Casados con Hijos durante el verano 2023 y concluyó: "Vos viste lo que es Casados con hijos, es eso. Sí, obviamente, deconstruimos un poco la obra. El personaje de Jorgelina es un poco lo que hubiera sido Érica. Ella bajaba la línea de 'esto no se debe decir'. No sé qué pasó ahí".

Flor Peña, jurado de Got Talent Argentina

La celebridad de televisión será la encargada de juzgar en el programa que conducirá Lizy Tagliani por la pantalla de Telefe. La artista compartirá jurado con Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul.