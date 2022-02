El calvario que vivió Luis Ventura con Mühlberguer: "Me puso un antifaz"

El periodista reveló que se dio cuenta que estaba siendo operado cuando no había dado un consentimiento al respecto.

Luis Ventura se sinceró sobre una fuerte situación que vivió en la clínica de Rubén Mühlberger, cuando fue operado sin su consentimiento. Según su relato, el periodista de espectáculos acudía de manera regular al centro donde el médico denunciado por mala praxis atendía a sus pacientes, por recomendación de Moria Casán.

"Empecé a ir por Moria, en la época en que eran socios. La verdad, es que yo iba a dormir la siesta. Me ponían electrodos acá, allá y esas cosas", comenzó su relato el conductor de TV en A la Tarde, donde se desarrollaba un debate sobre las mala praxis de Mühlberger y de Aníbal Lotocki. "Un buen día me cita a la mañana, tipo 7. Me pareció un horario inhabitual para hacer una práctica de tecitos, de boludeo. Me pareció raro".

Ventura continuó su relato en alusión a la ingenuidad con la que acudió al centro en aquel momento, cuando creía que se trataba de una sesión como las que ya había tomado. "Llegué, me sentó en una camilla ondulada, donde tenés las piernas para arriba, y me puso un antifaz para dormir", expresó sobre el momento previo a ser intervenido quirúrgicamente sin tener idea al respecto. "Me dijo: 'Vas a sentir frío en el cuello'. Me puso las bolsitas en gel esas congeladas. En un momento me saca eso y empecé a sentir movimientos en el cuello. Era una cosa como lejana, porque estaba todo adormecido. Sentía como tironeos".

"A los 20 minutos dije: '¡Me está operando!'. Pensé: 'No le voy a decir nada, a ver si se le escapa una aguja o algo'. Salí todo vendado", remató su relato el periodista y dejó sorprendidos a todos los presentes en el estudio de televisión. Ante la pregunta de Karina Mazzocco, la conductora del ciclo, en referencia a qué cirugía le había practicado, Ventura informó que se trató de una lipoaspiración en la papada.

El enojo de Susana Giménez con Luis Ventura

El panelista de América TV habló sobre un posible encuentro entre Susana Giménez y su estafador ex, Jorge Rama. Acto seguido, la celebridad llamó enfurecida al periodista y le desmintió la noticia. "Susana, dejame hablar. No tenía este teléfono tuyo, si no te hubiera llamado", soltó Ventura y aclaró: "La misma persona que me dio la información del robo de las chequeras y la falsificación de las firmas, es la misma que me llamó ahora que Jorge Rama te iba a ir a visitar".

"Pero yo tendría que estar loca y él también, debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", siguió, enojada, la estrella de Telefe.