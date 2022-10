El calvario que Maju Lozano ventiló en El Nueve: "Me quiso matar"

La actriz y conductora se sinceró sobre un problema de salud de su padre que la afectó durante muchos años. Maju Lozano conmovió al público con su historia de vida.

Maju Lozano contó cuán complicada fue su relación con su padre debido al trastorno psiquiátrico que sufría. La conductora de televisión y actriz reveló que su progenitor padeció una psicosis maníaco-depresiva, por lo que tenía etapas de depresión y otras con conductas agresivas.

"Tenía una bipolaridad muy, muy fuerte. Era muy agresivo, extremadamente, y también tenía una depresión muy grande. Fueron momentos muy duros pero con el tiempo uno entiende y perdona", comenzó su descargo la presentadora del ciclo Todas las Tardes por El Nueve.

En tanto, Lozano relató lo confundida que se sintió en aquella época de su vida y aseguró que se cuestionaba el motivo del mal momento familiar que vivía: "Decía: '¿Para qué todo esto? ¿A dónde voy?'. Y después con el tiempo uno entiende que la vida es dura", en diálogo con Dante Gebel.

"Fue muy difícil saber a cuál padre querer y a cuál odiar. Poder separar lo que era por su enfermedad y lo que era por su temperamento, aceptar su machismo y lo que tenía. Me costó dejar de justificarlo porque estaba enfermo", contó Maju en PH, Podemos Hablar en 2018. Y agregó: "Hace tres semanas pude decir con palabras que mi papá a mis 13 años me quiso matar. Por eso es tan importante ponerle nombre a las cosas. Poder verbalizar lo que a una le pasa, sea lo que sea, es tremendamente importante".

La insólita técnica de Maju Lozano para entrar al medio televisivo

La entrerriana se había recibido de maestra y una amiga le regaló un viaje a Buenos Aires. Frente a la casa de Valeria Mazza -amiga de Lozano desde los cuatro años- estaban los estudios de ATC. "Yo quería conocer un canal. Entonces inventé que mi tío trabajaba ahí y justo pasa un asistente que dice 'Sí, es mi sobrina'. Y me hizo pasar. Dije que era actriz y que recién me había recibido de maestra", soltó.

Lozano fue parte del casting para la tira de Gastón Portal, Poliladron, emitida en 1993, y quedó. "Un papel muy importante tuve: de muerta (risas). Tenía que hacer un casting donde contara mi historia y le dije: 'Bueno, me vine a Buenos Aires porque falleció toda mi familia. No quedó nadie y con lo que heredé me vine a vivir a Buenos Aires'. ¡Yo ni vivía acá!", remató la actriz y contó que sus primeros meses en Buenos Aires vivió en la casa de cuatro estudiantes de Paraná porque no podía alquilar una vivienda por su cuenta.