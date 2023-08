El calvario que enfrenta Julieta Prandi: "Lo hizo a propósito"

La conductora de televisión relató el mal momento que vivió por su expareja. Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi y denunció graves situaciones vividas en su relación.

Julieta Prandi contó cómo se encuentra su causa judicial con su expareja Claudio Contardi después de sus denuncias por maltrato físico y psicológico y abuso sexual. La conductora de televisión relató las traumáticas situaciones que vivió con el padre de sus hijos cuando aún estaban juntos.

La presentadora de ciclos como Gracias por venir, gracias por estar y Es por ahí se separó de Contardi en 2019 después de haber salido de la sumisión que provocó en su personalidad la conductora psicopática de su expareja, según ha relatado en varias ocasiones. Prandi y Contardi tiene dos hijos en común: Mateo y Rocco.

"Son varias aristas, por un lado está lo penal, porque esta denuncia contra el padre de mis hijos tiene casi dos años que fue cuando yo me animé a hacerla en realidad, porque los hechos ocurrieron mucho antes, y tiene que ver con abuso sexual, entre otras cosas", comenzó su descargo Prandi en diálogo conel nuevo ciclo de El Trece, Poco Correctos. La modelo reveló que un fiscal dijo que al causa tenía que elevarse a juicio, así como el Juez y la Cámara de Apelaciones, pero pasó a Cámara de Casación. "Porque el padre de mis hijos sigue apelando. Lo cierto es que ya se tiene que fijar una fecha para el juicio porque yo necesito un poco de Justicia", agregó.

Prandi denunció que se sintió sometida en este proceso y pidió que la Cámara de Casación le pida las pericias a Contardi que nunca quiso hacer. "A mí ya me las hicieron de parte, oficiales, audiencias, he tenido que ir a ratificar mis denuncias, yo me tengo que seguir revictimizando y él no tiene ninguna consecuencia. La causa está en San isidro, en el Juzgado 2, llevamos casi 5 años. Ahí está todo: mis bienes que no se dividieron todavía, los bienes de la sociedad conyugal, la deuda de alimentos de casi 5 años que no tiene consecuencia alguna", sumó indignada.

La deuda que Contardi tiene con Prandi

Prandi contó que su ex viene arrastrando una deuda provisoria de 100 mil pesos desde el 2019 y que en un momento solo pagó 20 mil pesos. Y sumó: "Cuando se le cantó. Hace seis meses, decidió pagar una fracción de su deuda del 2019 y lo depositó en una cuenta judicial a la cual no tengo acceso, lo hizo a propósito, entonces tuve que hacer todo un papelerío y reclamar para que la Justicia me entregue ese dinero que es de mis hijos. Pero todavía estoy esperando, ¡hace más de 6 meses que la Justicia tiene ese dinero retenido que es del año 2019!".