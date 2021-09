El calvario personal de Mercedes Ninci que impactó a Luis Novaresio: "No tengo"

Una reconocida periodista de El Trece le reveló a Luis Novaresio que está pasando por un mal momento económico. En su visita al programa aseguró que no tiene dinero ni para la SUBE.

En las últimas horas, una noticia generó sorpresa en la TV argentina. Una reconocida periodista de El Trece reveló el calvario personal que vive. Mercedes Ninci, movilera de larga trayectoria, visitó el programa "Debo Decir" y dejó con la boca abierta a Luis Novaresio al contar que está afrontando un mal momento económico. "No tengo ni para la SUBE", manifestó.

A través de la pantalla de América TV, Ninci fue consultada acerca de su estado de salud, teniendo en cuenta que hace poco se descompensó en medio de la transmisión del programa de Mariana Fabianni. "Ahora me hacen el último análisis y ya me dan de alta. Estoy muy bien, ahora trabajando solamente en la radio y haciendo algunas colaboraciones en la radio de manera tranquila. Por una cuestión de herencia, por el dolor de cabeza y todo, el estrés contribuyó...", respondió la periodista.

Luego, y tras unos segundos de silencio, Mercedes Ninci manifestó: "No tengo plata ni para cargar la SUBE, pero bueno". Conmocionado, Novaresio la interrumpió y le consultó: "¿De verdad?". Y la reportera aclaró. "Y la verdad que a veces me pasa, sí. Por eso yo entiendo a la gente que le hace falta tanto la guita. Yo soy de la típica clase media, que nunca nos alcanza".

El llanto de Mercedes Ninci en el programa de Luis Novaresio.

El conductor de Debo Decir intentó contenerla y expresó: "Digo, una profesional como vos laburante y reconocida...". Incluso, Virginia Gallardo también le dedicó unas palabras: "No llores, Mercedes. Está todo el mundo preocupado por tu salud porque lo único que queremos es que verte y que sigas en la tele. Lo tenés más que merecido y que tengas el dinero necesario mínimo para llegar a fin de mes. Es un ejemplo esta mujer". Al ver que la invitada lloraba, Novaresio le indicó: "El abrazo que me encantaría darte".

El descargo de Mercedes Ninci tras revelar que tiene problemas económicos

Luego de haber contado que tiene problemas económicos, Mercedes Ninci señaló que le cuesta mucho mantener a su familia, aunque también se mostró dolida por la situación que también atraviesan otras personas en el país: "Es que nunca alcanza, yo tengo cuatro hijos. La más grande va a una universidad privada porque estudia cine y no hay universidad pública. Los chicos van a escuela pública y todo, pero no alcanza... imaginate que no lloro por mí. Yo, con los trabajos buenos que tengo, no me alcanza. Pensá en el que vive en la villa, el que no tiene laburo o lugar para bañarse o arreglarse para ir buscar un trabajo".

Por otra parte, Ninci reflexionó: "Si a uno que labura todo el día no le alcanza, imaginate a la gente más humilde que tiene que hacer dos horas de viaje de ida y dos de vuelta para trabajar en casas particulares. A mí me pone mal el país por eso, porque lo veo todos los días y no me lo contaron".