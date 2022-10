El calvario de una figura de C5N y Telefe: "Me anestecié fumando"

La conductora de televisión se pronunció sobre el duro momento que vivió tras la muerte de su padre.

La conductora Mariela Fernández habló sobre su depresión y cómo logró superar los embates de esa enfermedad que la afectó durante años. La expresentadora de C5N abrió su corazón y detalló los motivos por los que cayó en un pozo depresivo del que le costó mucho salir.

"La depresión se siente como un estado de infierno que uno se acostumbra a estar ahí, pero se puede salir. La depresión es oscuridad, negrura, el sin sentido", comenzó su descargo la comunicadora en diálogo con Gastón Pauls en su ciclo de televisión, Seres Libres. Y agregó: "El perder el gusto y el entusiasmo por la vida. No tener nada teniendo todo. No pasa por tenerlo, es una cuestión de ser y cuando uno no lo encuentra, aparece esa oscuridad, que a mí me desmoronó".

Fernández contó que no le dedicó eltiempo necesario al duelo por la partida de su padre y, tras un año de ese deceso, explotó. "Un día salí de la ducha, me vi en el espejo desnuda, y empecé a ver mis huesos, mi delgadez. Me subí a una balanza y pesaba 49 kilos", recordó Mariela, quien contó que en ese momento hizo abuso del consumo de marihuana. "Cometí el error de tapar el dolor con ese recurso, que en exceso no es para nada bueno y me anestesié durante un año, fumando y laburo", sumó.

"Después empecé a dejar laburos porque el cuerpo no me daba. Ya cuando mi hija me hizo la observación, un día fui al canal, pedí no salir al aire y entré en una crisis. Ahí le consulté a mi psicoanalista y resolvimos que lo mejor era una internación para hacer un parate e iniciar un tratamiento psiquiátrico", añadió la personalidad de televisión.

Fernández aseguró que sabe que la depresión está latente y que puede volver, pero concluyó que se puede convivir con esa enfermedad. "Entendí que es el vaso lleno hasta la mitad, la otra parte está vacía. Y eso es la vida. No hay que tener miedo a atravesar el dolor. Mi consejo es: atrévanse a atravesar el dolor porque vale la pena, la tristeza", concluyó.

Las propuestas laborales a las que Mariela Fernández renunció

"Él muere en diciembre de 2017, yo arranco el 2018 con Bendita, C5N, La 100 y empecé con Vero Lozano en Telefe. Y a eso empiezo con el consumo. Y eso no era compatible", enunció Fernández. Y cerró: "Era una gran oportunidad, profesional y económica, y la perdí por fumar. Me tuve que bajar de varios programas. Me quedé solo con C5N porque era mi zona de confort".