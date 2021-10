El calvario de un nene que fue a lo de Tinelli: "Acostumbrado a las palizas"

Durísimo testimonio de uno de los participantes que estuvo en el ciclo televisivo de Marcelo Tinelli. Federico Tineo y el recuerdo de su paso por VideoMatch.

Corría el año 1998 cuando Federico Tineo decidió plantarse ante Marcelo Tinelli y asegurarle que era hincha de Platense. En el afán de convertir a los chicos en seguidores de San Lorenzo, "El Cabezón" los tentaba con helado y muñecos de regalo. Sin embargo, este supuesto "Calamar" se puso firme. ¿Por qué supuesto? Porque, años después, y con 28 años, decidió contar la verdad detrás de ese momento viral.

"Ese nene soy yo, y cada vez que veo el video me angustia mucho. No quería ser de Platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli", manifestó Federico Tineo mediante Twitter.

Asegurando haber estado "acostumbrado a las palizas" por parte de su padre, quien no concebía que fuese de otro club que no sea platense, el joven agregó: "Me acuerdo a la perfección como si hubiese sido ayer ese momento. De terminar de rechazar el helado y mirar a mi viejo como preguntándole 'estuve bien?'".

"Después de varios años, los tribunales y la oficina de violencia doméstica finalmente hicieron su parte y me salvaron la vida, se dispuso una restricción perimetral. Lamentablemente, para que eso pasara me tuvo que romper el páncreas de una patada, pero bueno. Hoy trabajo en los tribunales, tratando de hacer lo mejor desde mi lugar y lo mas hermoso es que puedo alentar a mi querido River Plate orgulloso", sentenció Federico Tineo. De este modo, quedó claro que no es de Platense ni de San Lorenzo: es del "Millonario".

Un futbolista salió de la depresión gracias a Tinelli: "No conseguía una sonrisa"

Marcelo Tinelli ha logrado llegar a millones de hogares en los más de 30 años que lleva dentro de la televisión argentina. Inclusive trascendió fronteras y pudo dejar su huella en familias a nivel internacional. Fue así como Leandro Reymundez, un futbolista uruguayo que actualmente milita en Coquimbo Unido de Chile, pudo salir de un difícil problema personal gracias a las sonrisas que VideoMatch le regaló.

"Desde chico siempre tuve admiración por Marcelo Tinelli. Tengo como dos etapas, la admiración y tengo al ídolo. Hay muchos Marcelo Tinelli para mí, es fácil ver al Tinelli que es famoso, tiene éxito, que está metido en el fútbol. Pero también admiro al Marcelo Tinelli que de chico, cuando le faltó su padre, tuvo que salir a vender helados, lustrar zapatos y hoy es quién es", aseguró Reymundez.

Asegurando que también admira la personalidad de Marcelo Tinelli, el uruguayo oriundo de Florida agregó: "Cría ese corazón que tiene porque ayuda a muchas personas en cámara, afuera de cámara. Ha hecho famosas a muchas personas que también le deben agradecer".