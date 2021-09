El calvario de un integrante de Mambrú: "Pensé en suicidarme"

La salud mental es un asunto sumamente importante y del que hay que hablar. Pese a que en la sociedad existe una idea de que los famosos y famosas no tienen ningún tipo de problemas del estilo, lo cierto es que los casos abundan. De hecho, en las últimas horas, Germán "Tripa" Tripel -integrante de la banda musical Mambrú- reveló el calvario que vivió: pensó en suicidarse luego de la ruptura del grupo que salió de un reality de Telefe.

En una entrevista que le concedió a Gastón Pauls en "Seres libres", el líder de la banda "Mambrú" dio detalles específicos de cómo fue el dramático momento personal que atravesó. "¿Qué fue Mambrú? ¿Qué fue emocionalmente hablando?", le consultó el conductor. Y el artista fue contundente: "Fue un viaje de egresados emocionalmente y psicológicamente fue un golpe muy fuerte, muy grande... porque fue una caída muy fuerte para un chico de 23 años, que te suban así y que estén todos diciéndote: 'Sí, está buenísimo todo' y después se bajen y te caigas".

En tanto, "Tripa" resaltó que sufrió una depresión muy fuerte tras el final de la banda que salió de un reality de Telefe: "A mediados de 2005, que terminó la banda, duró dos años y medio la banda, re poco... la gente se sigue acordando, entonces fue como... '¿qué hago? ¿Qué busco?' Y ahí empecé con la depresión y a pensar: '¿Qué soy? ¿Fui sólo un producto?'. A raíz de eso empecé como a perder la noción de lo que quería y cómo hacerlo".

Qué fue de la vida de "Tripa" tras el final de "Mambrú"

En la entrevista, "Tripa" resaltó que luego de la ruptura de la banda "Mambrú", no sabía cómo continuar su vida: "Salía todos los días, consumía droga, tomaba mucho alcohol, llegué a pensar en suicidarme". Incluso, compartió los pensamientos que tenía: 'Por lo menos así me van a extrañar', pensaba. Era como sentir que ya no le importaba a nadie por más que estuvieran mis viejos, mi hermana y mi mejor amigo, que me habían acompañado en un momento muy depresivo. Ahí perdí los estribos, me deprimí un año que me mudé de nuevo con mis viejos. Les desconé el sillón porque estaba todo el día tirado. Para lo único que me levantaba era para ir a entrenar. Era lo único que me desconectaba de esta sensación".

Tiempo después, el cantante y ex líder de la banda logró enderezar su vida y salir de la depresión que padeció. Actualmente se desempeña como actor, forma parte como invitado a varios programas de la TV argentina como "Bienvenidos a Bordo", por El Trece; y también tiene una banda musical en la que ha lanzado singles como "Porque te quiero" y "Nunca dejes de soñar", entre otras.

El conflicto de "Tripa" con las drogas luego de la ruptura con "Mambrú"

Además de depresión, "Tripa" sufrió serios problemas con las drogas: "Lo que sí apareció después de Mambrú, no durante, fueron las drogas: pastillas, LSD, cocaína, nada inyectable en general, me ofrecieron, pero no llegué. Y después empecé a buscar antidepresivos, le robaba a mi vieja, mezclaba eso con el alcohol y tenía picos de éxtasis, quería matar a todos y después matarme yo... La contención más grande que tuve fue la de mi familia y que gracias a ellos pude salir de una depresión que no sé hoy hasta dónde iba a poder llegar".