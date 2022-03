El calvario de un conductor del noticiero de Telefe: le hicieron tres estafas bancarias y estalló

Un histórico conductor del noticiero de Telefe explotó en las redes sociales porque ya sufrió tres estafas bancarias en lo que va del año.

En una época en la que las estafas de los bancos y los hackeos son cada vez más frecuentes, un histórico periodista de Telefe explotó a través de las redes sociales porque ya sufrió tres situaciones de este tipo en los dos meses y medio que van de 2022.

Se trata nada menos que de Adrián Puente, quien durante mucho tiempo estuvo al mando de diversos programas del canal de televisión de las tres pelotitas, fundamentalmente de una de las ediciones noticieros de Telefe. Mediante su cuenta oficial de Twitter (@puenteadrian), el comunicador estalló y hasta arrobó a los perfiles de Santander, Galicia y VISA.

La furia de Adrián Puente por las estafas bancarias: "Una cosa increíble"

Mediante un hilo de tres tuits en videos en formato selfie posteados en su perfil de la aplicación del pajarito, el comunicador de 51 años detalló que “en todos los casos son VISA" y agregó: "Lo que me pregunto es cómo podemos ser tan vulnerables a este tipo de hackeos todo el tiempo y que, además, los niveles de respuesta (especialmente los fines de semana) sean tan deficientes". "¿Se imaginan lo que es reclamar un sábado a la noche, un domingo, una cosa como esta?”, les preguntó irónicamente a sus más de 110 mil seguidores.

El periodista aseguró que no puede ni cruzar a la estación de servicio que tiene enfrente de su casa a comprarse un chicle porque le sacaron todo el dinero que tenía en su cuenta. “¿Qué van a hacer con los sistemas de seguridad? Galicia, Santander, VISA ¡son patéticos!”, los destrozó.

Además, Adrián Puente protestó porque “cuando uno hace un gasto o reclama por un gasto de doce cuotas que uno no hizo, tiene que reclamar doce veces por cada vez que la cuota cae en tu tarjeta de crédito. Es una cosa increíble..”. Por si lo anterior hubiese sido poco, el presentador resaltó que "por supuesto que la gran experiencia es hacer un reclamo en un momento como este porque uno se enfrenta a un muñequito virtual que nunca entiende el reclamo".

Adrián Puente estalló por las estafas bancarias.

Incluso, fue más allá y brindó detalles extras de lo que le tocó vivir al respecto: "Y cuando logro conectar con el servicio de emergencia, VISA te conecta con un lugar del mundo para decirte que en realidad VISA Argentina atiende de lunes a viernes de 9 a 19". "O sea que hoy es un día perdido”, se resignó.

En las filmaciones publicadas durante el fin de semana, Puente advirtió: “El lunes les recomiendo que me desarrollen la alfombra roja y que me expliquen qué carajo pasa que todos los días de mi vida, desde que comenzó este año, es reclamar por gastos que no efectúo con mi cuenta ni con las adicionales". "Espero que tengan una respuesta antes de que la cabeza me detone”, cerró visiblemente fastidioso.