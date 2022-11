El calvario de salud que reveló Diego Brancatelli: "Tengo un serio problema"

El periodista confesó un serio problema de salud que lo obligó a finalizar varios proyectos laborales.

Diego Brancatelli expuso un problema de salud que lo atormentó a tal punto de no llevar adelante algunos proyectos laborales, tales como su supermercado, cervecería y un trabajo en Pilar. El periodista, que viene de protagonizar una escandalosa pelea con Santi Maratea, se expresó en este sentido para responderle al influencer y se detuvo para detallar el calvario que vivió.

El fuerte cruce en redes sociales entre Maratea y Brancatelli, quien lo había chicaneado diciéndole "Santi Manotea" por sus colectas solidarias, tiene su segunda parte. Es que el periodista se defendió de las acusaciones de que vive del Estado y su proyecto fallido de un supermercado. "Un día, cuando tenga más tiempo, voy a contar por qué mi vida este año decidí hacer un montón de cosas", indicó.

"No es porque me fundí. Tengo un problema de salud, un problema de salud serio, tengo que dejar de hacer cosas. Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades", reveló de manera sorpresiva, aunque sin dar muchos detalles. Además, dijo qué tuvo que hacer para abocarse a su salud.

"Dejé el supermercado, dejé la cervecería, dejé el laburo en Pilar. Dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia", contó Brancatelli. En última instancia, se acordó de la pelea con Maratea y le dedicó un fuerte mensaje: "Un tarado como éste no va a venir a decir ni que robo, ni que me la gano del Estado, ni que fundí un supermercado. Yo ya lo expliqué. Cuando quieras nos sentamos y te cuento también qué problema tengo para que un supermercado no me haga mala sangre", lanzó.

La fuerte acusación de Tomás Holder a Santi Maratea

Tomás Holder habló a fondo sobre Santi Maratea luego de que el influencer lo expusiera en sus redes sociales con un mensaje privado del 2020, cuando le dijo que era "hermoso". El participante de Gran Hermano fue el primer eliminado de la casa y, en una entrevista brindada a Ángel De Brito, no se guardó nada y lanzó varias acusaciones en su contra.

A través de LAM, por América TV, Holder dio una entrevista para hablar de su breve recorrido por GH. En una parte de la nota, el periodista de espectáculos consultó sobre lo expuesto por Maratea en sus redes y el fisicoculturista de 21 años no se guardó nada: "Me pareció una locura".

El mensaje que le envió Holder tuvo lugar en 2020. En aquel entonces, el rosarino le manifestó: "Sos hermoso". Tras la exposición de Maratea, el concursante saliente de Gran Hermano se defendió y aseguró que lo hizo a modo de chiste: "Viste cuándo le hablás a famosos y decís 'no te van a contestar nunca'... nunca dudé de mi sexualidad, no está mal ser diferente".

A su vez, dijo que el influencer "quiso exponer a un estereotipo como si fueran todos del mismo palo" y aseguró que "tiró un manotazo de ahogado para hacer algo en las redes". En última instancia, lanzó un comentario picante para describir qué opina sobre el contenido y la actividad de Santi: "No me genera nada. Cuando tiran el manotazo ese de ahogado que necesitan un poco de atención, salen".