El calvario de Pampita en el programa de Guido Kaczka: "Me la paso llorando"

La conductora de televisión sorprendió al revelar el motivo de su angustia. Pampita es jurado del ciclo de Guido Kaczka en El Trece.

Carolina "Pampita" Ardohain habló sobre su experiencia laboral en el ciclo de Guido Kaczka en El Trece. La modelo es jurado de Los 8 Escalones y aseguró que hay un motivo por el que se emociona muy seguido en el programa de televisión de preguntas y respuestas.

"Disfruto de la emoción de cada una. Me hiciste llorar a mí también. En este programa lloro mucho, no sé qué me está pasando. Todos los días estoy con una lágrima sostenida", soltó Carolina Ardohain y Guido, al ver sus ojos vidriosos, le preguntó si estaba llorando.

"Sí, sí. La maternidad, el programa y todo hace que me la pase llorando", reconoció la celebridad de televisión. Kaczka dio a conocer ante el público que la modelo es muy sensible y ella estuvo de acuerdo con la apreciación de su jefe. "Es emocionante ver lo que saben. Aprendo con ustedes y lo disfruto", concluyó la expareja de Benjamín Vicuña.

La revelación de Benjamín Vicuña sobre Pampita

La periodista Laura Ubfal se refirió al libro que Benjamín Vicuña escribió sobre su proceso de duelo tras el fallecimiento de su hija mayor, Blanca. "Tengo el adelanto del libro de Benjamín Vicuña. Lo pude leer en una revista chilena, Velvet. Y estoy bastante conmovida con el tema. Blanca, la niña que quería volar es un recuerdo a Blanquita, quien se fue un 8 de septiembre del 2012. Y su papá dice que la tragedia los separó con Carolina", comenzó su descargo la panelista de Intrusos.

"Según cuenta Vicuña, ella (Pampita) se despertaba y lo que decía es '¿dónde está Blanquita?'. Desesperada, llorando. ¡Y cómo no entenderla!", reveló la periodista que conduce el ciclo Gossip en canal NET TV.

El propio Vicuña se pronunció sobre su proyecto y esbozó: "Fue una necesidad. Nació de una necesidad de expresión de poder contar y de una comunión con un público que bancó un momento de mi vida y que todos vamos a atravesar en algún momento de nuestra existencia, que es el duelo. Se dio algo muy especial porque en medio de este proceso de escritura, con las herramientas que tengo, murió mi padre". Y cerró: "Con una sensibilidad y con una necesidad de transformar el dolor. Estos diez años de Blanca los pude transformar en muchas cosas abstractas que son mi homenaje, levantarme y el querer criar a mis hijos. Pero también es un libro que va a quedar, que va a trascender y que va a acompañar a personas que viven esto a su pesar".