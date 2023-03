El calvario de Karina La Princesita que conmovió a todos: "Estoy medicada"

La cantante de cumbia dio a conocer cuánto la ayudaron la terapia y el tratamiento psiquiátrico a su estabilidad mental. Karina La Princesita habló sobre las críticas en redes sociales.

Karina La Princesita habló sobre su salud mental y reveló cuánto el tratamiento psicológico y psiquiátrico la ayudaron a estar bien y encontrar la estabilidad emocional. La cantante de hits como Con la misma moneda y Corazón mentiroso reflexionó sobre las críticas en las redes sociales y dio a conocer cuánto la han afectado.

"De grande me pasó lo del hate con mi cuerpo. Me gritaban ‘gorda de mierda’. Hasta en los medios lo decían. Yo estaba en pareja con una persona importante y comentaban: ‘cómo se fijo en esta’, que esto que lo otro", comenzó Karina en diálogo con el equipo de Más de lo mismo en Luzu TV. Y siguió: "En ese momento lloré mucho, me quería morir de tristeza. No me quería matar, me quería morir de tristeza. Sufrí mucho, me aislaba. Empecé a temblar cada vez que me tenía que cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca”.

Karina contó que la gente utilizaba palabras como "puta", "gorda" y "grasa" para referirse a ella de manera despectiva y enfatizó: "Me destruyó. Siento que me tiró al agua, llegué al piso y salí para arriba y a mí no me tira abajo nadie más. Ya no me lastima, pero tuve un proceso de sanación muy largo".

"Ahora estoy haciendo terapia, veo psicólogos, psiquiatras y estoy medicada. Le perdí un poco el miedo a eso de estar medicada que vos decís ´si voy al psiquiatra es porque estoy loco´, y la verdad es que no, a veces es necesario para estar estable o volver a estarlo. También me ayudó a dormir porque había muchos días que no dormía", cerró la artista.

Karina La Princesita, sobre las críticas en las redes: "He querido dejar de cantar"

"Ahora ya es como que ni siquiera me detengo a pensarlo. Porque te podría que lo superé, que ya no me importa, y en realidad es como que ni me acuerdo. Pero hubo un proceso para que eso pase. Antes me hacía mucho daño, la pasé muy mal. He querido dejar de cantar e irme a ser moza en España", comenzó su descargo la cantante en diálogo con Infobae hace algunos meses. Y sumó: "Porque me hacían daño las cosas que decían. Le prestaba mucha atención a las cosas que dicen y que nunca van a dejar de decir de mí, y de todos. Me parece que está bueno cuando enfocás y empezás a seleccionar".