El calvario de Emiliano Pinsón tras revelar que padece Parkinson: "Ya me enterraba"

Emiliano Pinsón recordó la difícil conversación telefónica que tuvo con su mamá tras su diagnóstico de Parkinson.

Emiliano Pinsón habló sobre el delicado momento que vivió cuando le diagnosticaron Parkinson en 2021, una enfermedad de la que muy poco se conoce hasta el día de hoy. En su relato, el periodista destacó cómo fue la reacción de su madre cuando le contó la noticia.

Emiliano contó todo esto durante su aparición en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff. El desafío era pasar al frente y hablar sobre un momento de sus vidas en el que hayan tenido mucho miedo. Sin pensarlo dos veces, el periodista recordó el duro momento que vivió con su madre cuando le diagnosticaron esta enfermedad.

"Yo tuve miedo hace un año y medio, cuando me diagnosticaron una enfermedad, Parkinson. Fue un shock", comenzó Pinsón, quien en aquel entonces tenía una agenda laboral muy ajustada que no le permitía descansar bien. "Dormía realmente poco, me costaba dormir, y en un momento me sentía muy mal y me fui a hacer un examen de sueño", siguió.

Aunque creyó que se trataba de estrés, se quedó impactado al recibir el diagnóstico. "Cuando me dieron el resultado, la neuróloga tenía dudas y me mandó al sector de movimientos anormales. Pedí un turno, me hacen exámenes y la neuróloga me dice: ¿Sabés lo que tenés?’. ‘Calculo que estrés’, respondí. ‘No, tenés Parkinson’, me dijo", relató.

Acto seguido, llamó a su mamá por teléfono. "Llamé a mi vieja, mi vieja creyó que ya me enterraba, pobre. Le fui contando y a las 72 horas me dio más miedo. Creo que fue la primera vez que sentí miedo de verdad, sentí miedo a morirme. Te paralizás. A partir de ahí, me sirvió para dar vuelta la historia y afrontarlo de a poco. Hubo momentos en los que no la pasé tan bien, ahora estoy muy bien y medicado", concluyó.

Cómo es el Parkinson que tiene Emiliano Pinsón

Al contrario de la creencia popular, el Parkinson no es solo una enfermedad de personas mayores y también puede afectar a adultos jóvenes. En el caso de Pinsón, sufre de un Parkinson al que los médicos llaman "rígido". "Es menos notorio, porque tengo movimientos más lentos. No se sabe mucho sobre el Parkinson, se cree que es una enfermedad solo de adultos mayores. Es una enfermedad tremenda", explicó.

Sin embargo, el periodista señaló que lleva una vida normal gracias a su medicación y que su enfermedad no lo limita en absoluto. "No quita que no puedas laburar, de hecho yo puedo laburar lo más bien. Hay días en los que tengo más tembleque en la voz, o movimientos menores de la vida cotidiana como apretar un botón, abrir la puerta o atarse los cordones. Es una cuestión de amigarse. Si puedo dar un mensaje es que lo hablen, porque al ocultarlo te llenás vos de mucho dolor", cerró.