El calvario de Claudio Rígoli que nadie conocía: "Lo más difícil"

Claudio Rígoli reveló el peor drama que sufrió en su vida y recordó al detalle qué fue lo que le ocurrió. Además, repasó su abrupta salida de C5N.

Claudio Rígoli habló de todo en la extensa entrevista con Infobae y reveló el peor drama que sufrió en su vida. Más allá de su carrera profesional como periodista, también recordó situaciones que le ocurrieron en cuanto a lo social e impactó con sus testimonios al respecto.

El comunicador y locutor de 62 años, que se acaba de ir de C5N, profundizó acerca de ciertas cuestiones que le sucedieron cuando llegó a Buenos Aires desde su Entre Ríos natal y llamó la atención con algunas respuestas.

Claudio Rígoli recordó su calvario más doloroso

Durante el diálogo con Infobae, el conductor resaltó que "lo más difícil fue el divorcio" y aclaró que "lo laboral no, porque forma parte de una dinámica en la que uno entiende las reglas del juego". "Si bien uno pone el corazón donde trabaja, adonde va y tiene afecto y cariño al lugar donde desempeña sus funciones, la cuestión personal es lo que cuenta: son tus hijos y tu familia", amplió.

Además, "El Conde" remarcó acerca del divorcio que "dar por finalizado un ciclo es una decisión dramática, sin dudas, porque a su vez uno quiere que los demás estén bien y no depende de uno". "Uno quiere sentirse bien y toma esa decisión para estar bien en la vida y por eso se transforma en una decisión difícil", profundizó.

Con respecto a los trámites y a las situaciones que se viven a la hora de dar vuelta una página amorosa en la vida privada, Rígoli reconoció que "divorciarte no es un trámite fácil porque hay hijos de por medio". "Eso te lleva a plantearte un montón de cosas y decir: ´¿Estoy siendo egoísta?´", insistió. En la misma línea, añadió: "Porque, hablo por mí, te preguntás si estás feliz con esa pareja como para seguir adelante o porque no le estoy permitiendo a la otra persona que rehaga su vida. Son todas cosas que te enseñan a pensar y a evolucionar".

El acoso sexual que Claudio Rígoli sufrió de joven

Sobre la situación que vivió y que reveló alguna vez en PH (Telefe), el periodista repasó: "No accedí, por cierto. Y no solamente en lo laboral. Ya lo he contado también, yo era muy jovencito y recién llegado a Buenos Aires (desde Entre Ríos)". "Me ofrecieron un auto importado, en ese momento, para que tuviera relaciones con una mujer", especificó el presentador.

"Obviamente, era una mujer con mucho dinero y bueno, le habré gustado. Me pareció un acto deleznable. Y ahí empecé a entender también lo que sufren las mujeres cuando tienen ese tipo de acoso, el tema de la autoridad y del poder, llevándolo adelante hacia un objetivo meramente de cosificación", agregó "El Conde". "Fueron momentos terribles, y también lo he sufrido de parte de hombres", completó.

Claudio Rígoli recordó su abrupta salida de C5N

Con respecto a la inesperada despedida de la señal de noticias en la que estuvo tanto tiempo, el entrevistado argumentó: "Era una etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir. Entonces, podés aceptar cualquier cosa menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N”.

Con relación a sus inicios en el canal de cable, Rígoli repasó: “Daniel Hadad me dio esa oportunidad; yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire la hice yo". No obstante, se mostró molesto por cómo se dio el adiós. "Yo entiendo que venga un dueño y te diga: ‘Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado’. Pero decímelo de frente y me voy tranquilo", remarcó.

"Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Y está bien, hoy es una etapa cumplida", amplió el conductor, que cerró: "Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo”.