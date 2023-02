El calvario de Cinthia Fernández tras una invasión de Matías Defederico a su casa: "Me robó"

La panelista de televisión se pronunció sobre un acto delictivo que su expareja habría tenido. Cinthia Fernández contó que Matías Defederico habría entrado a su casa y le habría robado los planos de la propiedad.

Cinthia Fernández hizo una fuerte denuncia a Matías Defederico al revelar lo que el futbolista hizo en una intromisión a su casa. La bailarina y acróbata aseguró que debió tomar acciones legales contra el padre de sus hijas por lo ocurrido.

La panelista de El Trece tiene una mala relación con el padre de sus hijas desde su separación, por lo que han tenido varios conflictos mediáticos y judiciales. Dadas estas circunstancias, Cinthia reveló detalles de la situación que protagonizó el futbolista en su propia casa.

"Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una tv", expuso en una de sus historias de Instagram la madre de Charo, Bella y Francesca. Y añadió: "No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo".

Cinthia dio ese dato a conocer a modo de respuesta a una consulta de uno de sus seguidores en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram.

