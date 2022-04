El calvario de Carmen Barbieri tras sufrir un incidente doméstico: "Estuve al borde de la muerte"

La famosa conductora contó la complicada situación que atravesó durante el fin de semana mientras estaba en la comodidad de su hogar.

Carmen Barbieri protagonizó un terrible momento el pasado fin de semana: debido a un incidente doméstico, tuvo que recurrir a la ayuda de sus amigos para salir ilesa. Afortunadamente, la conductora pudo solucionar el problema con velocidad y en la mañana del lunes contó su vivencia como una anécdota desafortunada que solo quedó como un mal recuerdo.

En la última emisión de Mañanísima, ciclo que conduce a diario por Ciudad Magazine, Carmen Barbieri contó con lujo de detalles la peligrosa situación que le había tocado atravesar. "Estuve al borde de la muerte el sábado por la noche. Se me incendió la cocina. No saben el humo que salía", aseguró la jurado de Los 8 Escalones del Millón al aire de su programa.

Ya un poco más tranquila después del drama que vivió el fin de semana, Carmen Barbieri relató la situación quitándole el dramatismo y relatándolo con humor. "No me sentía bien, estaba resfriada. Entonces no iba a ir al cumpleaños de mi amigo, Walter que era cerca de mi casa por suerte, porque me dieron una mano, en vez de los bomberos", comenzó por relatar la conductora. En este marco, Barbieri develó que el detonante de la situación había sido su intento por cocinarse la cena: "Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre, me fui a acostar porque tiene un timer con alarma".

"Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera. Estaba viendo una película y sentí olor a quemado. Pero sentí más fuerte el olor y el perro no decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo o ladra", expresó Barbieri sobre la tensión que vivió en aquel momento. "Y cuando vuelvo, un cuarto de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual", continuó.

Afortunadamente, Carmen Barbieri salió ilesa, pero ahora debe enfocarse en la remodelación de su cocina. Este ambiente de la casa de la actriz quedó bastante dañada y debe someterse a unos arreglos.

Un momento muy complicado: cómo accionó Carmen Barbieri

En esta situación de máxima tensión que vivió Carmen Barbieri en su casa, la actriz reveló que accionó de la manera en que le salió, pese a que la resolución no fue la mejor. "Le tiraba baldes de agua. No se hace eso. No estaba pensando, no sabía cómo apagar el fuego. Tengo un matafuegos en el palier pero ni me acordaba que estaba. Le tiraba agua a los cables. No me quedé electrocutada de casualidad", expresó con gran pesar.

"El fuego era cada vez peor, me venía a mí. Después vinieron mis amigos que me salvaron. El horno está bien y la heladera no se quemó de casualidad. Me quedó la cocina como la del Conde Patula", sentenció la exparticipante de MasterChef Celebrity.