El ataque de furia de Flor de la V en vivo: "Dicen cualquier pelotudez"

La actriz explotó en A la Tarde ante algunas acusaciones que recibió en las últimas horas. Flor de la V fue criticada por su opinión ante el nuevo conflicto de Maradona.

Florencia de la V se expresó en televisión sobre las críticas que recibió por sus declaraciones sobre el conflicto que involucra a Diego Maradona tras la denuncia de una mujer que tuvo una relación con él cuando era menor. La conductora de televisión hizo alusión a que el denunciado no puede defenderse y por eso fue criticada por los medios.

“La situación de ayer despertó muchísima polémica y discusiones. La verdad es que estoy un poco cansada de la hipocresía, de la doble moral, porque la verdad es que no es a nosotras a quienes tienen que cuestionar, no es a nuestras opiniones. Si tienen que titular, titulen. ‘Diego Maradona incitó a una menor a tomar drogas’. Ese es el titular”, comenzó su descargo Florencia, enojada.

De la V continuó con su discurso en A la tarde y soltó: “El titular no pueden ser nuestras opiniones o lo que nosotras decimos acá. Esa es la gran diferencia que existe. Una cosa es hablar del caso Fort, de la serie de Maradona en Amazon, cosas de color, y otra es hablar de una acusación tan grave a una persona que no está para defenderse. Es totalmente distinto. Hay que bajar ese dedo acusador y no poner en foco a las feministas o a nuestras opiniones”.

“Ayer dijimos que la chica era menor de edad y que está mal de la manera en que se lo mire. Se dijo y se aclaró eso. Por eso no me gusta cuando tergiversan las cosas y salen a decir cualquier otra pelotudez”, concluyó Florencia.

La angustia de Flor de la V tras ser juzgada por los medios

Flor de la V se expresó en A la Tarde sobre la discriminación que sufrió durante años en los medios y lanzó: “Me acuerdo los miedos que yo tenía en esa época, con otra Argentina totalmente diferente, y todo lo que había provocado que yo iniciara ese camino de la maternidad. Me dijeron cosas espantosas”.

“Nadie hizo una salvedad de decir que estaba mal lo que estaban haciendo, que era cruel lo que hacían con una persona simplemente porque tenía una identidad diferente y estaba tomando una de las decisiones más importantes de su vida: ser mamá”, siguió y remató: “Me comparaban con Lizy Tagliani, que ella se burlaba de sí misma. Decían que todas las travestis teníamos que ser así, que todas teníamos que mostrar nuestros genitales para ser aceptadas”.