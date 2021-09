El angustiante momento de Flor Peña en Telefe: "Es un monstruo"

Florencia Peña pasó un momento de mucha angustia en vivo en Flor de Equipo, programa que conduce por Telefe. "Es un monstruo", disparó al enterarse de un aterrador suceso policial.

Florencia Peña pasó en vivo un momento de mucha angustia en Telefe, en pleno programa de Flor de equipo. Ocurrió durante la mañana del lunes 20 de septiembre de 2021, cuando en el ciclo de la televisión abierta argentina trataban el caso de una mujer que se enojó con una amiga y, por venganza, prendió fuego a ella y a su bebé, el cual murió en el acto. En tanto, la agredida, llamada Laura, permanece internada y en observación. "¡Es un monstruo!", expresó "Flor Peña", que se enteró de lo ocurrido a través de Paulo Kablan, periodista que cubre las noticias policiales en dicho ciclo.

"Evidentemente estamos hablando de alguien que está enfermo, es inexplicable lo que pasó, increíble", opinó la actriz de 46 años cuando se fue enterando de a poco de los detalles de este horroroso suceso. "No puedo creerlo, no lo puedo entender", se lamentó Flor Peña, visiblemente emocionada y a punto de quebrarse. Es más: en el instante en el que todos en el estudio del canal se referían al tema, mostraban las imágenes de la ambulancia llevándose a Laura.

Por qué Florencia Peña vivió un momento de angustia en Telefe

Kablan empezó con el relato realmente estremecedor de esta terrible situación: "Es un caso de violencia juvenil. Laura tiene 22 años y tenía un hijito, Ian, de un año y medio. Vive en Rafael Castillo, La Matanza. Liz era su amiga de 22 años también, se conocen desde la adolescencia", informó el comunicador a modo de introducción. Y continuó con más detalles al respecto: "Hasta hace un tiempo, Liz estaba de novia con Agustín pero se pelearon, terminaron la relación".

Mientras el resto de los integrantes de este ciclo escuchaba atentamente, Kablan profundizó: "Después de un tiempo, él empezó a salir con Laura y ahí empezó la agresión permanente de Liz a Laura. De ser su amiga (pasó) a ser su peor enemiga. Esto está pasando en vivo: están trasladando a Laura desde un hospital de La Matanza al Instituto del Quemado de la Capital Federal", explicó mientras observaba el video que llegaba desde el móvil de Telefe. "¡Ay no, mi amor!", se la escuchó decir entonces a Florencia Peña. "Sí, con un 80% del cuerpo quemado", acotó la panelista Noelia Antonelli.

En Telefe habló la familia de Laura, la joven quemada por una examiga

En uno de los tramos del programa, la conductora tomó contacto con Etelvina -abuela de la víctima-, quien confirmó que Laura ya había sufrido violencia de género por parte de su expareja, es decir el papá de Ian: "Los amenazó a mi hija y a mi nieto de 16 años (el hermano de Laura) con un cuchillo. No querían que tuvieran esa relación porque le vendía todas las cosas para ir a comprar droga, cuando ella se dio cuenta".

Florencia Peña y el momento de mayor angustia en Flor de equipo, por Telefe.

En tanto, Vanesa, la mamá de Laura, fue comunicada por la producción de Flor de equipo, pero casi quebrada prefirió no seguir en contacto: "No puedo hablar, les agradezco y no quiero ser maleducada, pero no estoy bien". "No, no, está bien, muchas gracias, un beso grande", la despidió Peña inmediatamente. "¿Entendés que se quedó sin su nieto y tiene a la hija con el 80% del cuerpo quemado? ¿Cómo puede vivir una persona así, agonizando, (con ellas) quemadas vivadas?", sentenció la conductora a puro lamento.