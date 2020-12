Un amor que no se detiene: Patricia Sosa y Oscar Mediavilla se volverán a casar

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa son una de las parejas más conocidas del ambiente artístico. Se conocieron de adolescentes y juntos construyeron una duradera historia de amor hasta 1996, cuando se divorciaron. Años después, volvieron a apostar por el amor y, ayer, de manera sorpresiva el productor musical anunció que pasarán nuevamente por el altar.

En medio del "Cantando 2020", Mediavilla anunció la feliz noticia que lo tiene enamorado: “Estoy divorciado. Estamos preparando una boda, que la haremos algún día. Yo lloro mucho en las bodas. Cuando nos casamos yo le propuse, no me acuerdo".

"Nosotros estamos juntos hace cuarenta y pico de años. No hace falta acordarse. Lo importante es que estamos juntos, nos queremos y somos una familia. Estoy muy feliz, casarme o no, salvo que me pase algo, para que le quede a ella, pero ya tenemos todo a nombre de nuestra hija”, agregó, recibiendo las felicitaciones de sus colegas.

La historia de amor de Mediavilla y Sosa se remonta a la adolescencia de ambos (ella tenía 16 y él 17) y a la formación del grupo de rock nacional "La Torre". Los músicos iniciaron su relación formal en 1974 hasta 1996, cuando decidieron ponerle fin y se divorciaron en buenos términos.

Tres años después, la pareja decidió volver a intentar y darse una segunda oportunidad en el amor. Junto a Marta, su hija en común, construyeron una familia que pudo superar crisis y acumular momentos de felicidad. Fue tan bueno el regreso que el productor quiso volver a casarse. Por el momento, Mediavilla no especificó cuándo será la ceremonia.

Recientemente, la pareja dio que hablar gracias al nuevo trabajo de Mediavilla como jurado en el reality de El Trece. Siendo codiciado por varias mujeres del certamen, el productor musical se transformó en un "latin lover" y esto provocó un estallido de celos en Patricia Sosa. "¿Cómo pasó esto? Un día me voy a aparecer en el estudio para marcar terreno. Voy a ir a mirar, como quien no quiere la cosa", confesó en una entrevista a Pampita.

"Le han golpeado la puerta del camarín y le dijeron ‘Mediavilla, vos me calentás’. (...) Una atrevida maleducada esa persona. Una desubicada total. Me lo contó Oscar y me dijo que no sabía qué hacer, que le contestó ‘ah, bueno’. Pero es verdad, debe ser incómodo para un señor que vengan a encararlo así, tan de frente", agregó la cantante, en dicha entrevista.