El alarmante mensaje de Emily Lucius sobre su salud: "Recomiendo hacerse chequeos"

Emily Lucius hizo un urgente llamado de atención sobre el problema de salud que la afectó.

Emily Lucius hizo una inesperada confesión sobre el problema de salud que la aquejó hace años. Además, aprovechó su experiencia para advertirles a sus seguidoras mujeres sobre la importancia de ir al médico.

La hermana de Belu Lucius tiene un contacto constante con sus seguidoras de Instagram, quienes les hacen preguntas sobre diferentes cuestiones personales. Esta vez, el intercambio de mensajes se disparó para el lado de salud.

"Contanos algo que no sepamos de vos", le pidió una seguidora. Emily publicó una foto vieja de sí misma, en la que aparece acostada en una cama y con la piel llena de marcas, y contó su mala experiencia usando pastillas anticonceptivas.

"En 2016, dejé las pastillas anticonceptivas por cuestiones de salud. Me estaban haciendo mal. Se me dormían las piernas", comentó la influencer. "Empecé a tener muchos calambres y mucho dolor de cabeza. Al mes, me broté absolutamente toda. Recomiendo siempre hacerse chequeos", les aconsejó a sus seguidoras.

Historia subida por Emily Lucius sobre su salud.

Emily Lucius se disculpó con Locho Loccisano tras la polémica en El Hotel de los Famosos

Emily Lucius, quien participó del reality El Hotel de los Famosos (El Trece), fue hostigada y "cancelada" en redes sociales por sus supuestos malos tratos hacia Locho Loccisano, uno de sus compañeros en el programa. Después de meses sin dar declaraciones, la influencer hizo un pedido de disculpas hacia el joven y su familia.

"Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió", escribió Lucius en sus redes.

En su descargo, Emily reconoció que estuvo mal pero aseguró que nada de lo que hizo y dijo fue "de mala leche". "Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él", agregó la mediática.

"Lamentablemente, no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con un contrato que firmé. Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor, tratando siempre de ser mi mejor versión", prometió Lucius. Al poco tiempo, Locho publicó un sugerente mensaje en sus redes a modo de respuesta: "No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos".