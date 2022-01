El acto fallido de Sabrina Rojas que la expuso frente al Tucu López: "Le acepté la habitación"

Sabrina Rojas protagonizó un acto fallido que la dejó expuesta frente a su pareja, "El Tucu" López, mientras contaba cómo se conocieron.

Sabrina Rojas protagonizó un tenso momento con su nueva pareja, “El Tucu” López, mientras los dos estaban como invitados en Intrusos contando cómo se conocieron. En su relato, contó que fue ella quien tomó la iniciativa y, mientras estaba detallando la anécdota de aquella noche en que se conocieron, se le escapó un acto fallido que dio mucho de qué hablar en el set.

Sabrina comenzó contando que “El Tucu” llevaba un mes intentando conquistarla, pero que ella se hacía “la linda” y evitaba concretar la situación. Después de varios idas y vueltas por parte de ella, finalmente, una noche se cruzaron en un evento y ella decidió que, esta vez, no iba a seguir dándole vueltas al asunto e iba a tomar las riendas.

Fue una noche después de la función de la obra de teatro Sex. A la salida, todos los actores fueron a una fiesta y, allí, Sabrina se cruzó con “El Tucu”. “Él me venía chamuyando hace un mes y yo me hacía la linda. Y esa noche nos cruzamos de casualidad y dije: ‘Me lo tengo que chapar, así probamos si vale la pena’”, comenzó la actriz.

Justo cuando más entusiasmada estaba contando la anécdota, tuvo un acto fallido que la dejó expuesta frente a su pareja, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes estallaron a carcajadas por lo paradójico de la situación. “Lo chapé yo y ahí dije: ‘Le voy a aceptar la habitación’”, soltó Sabrina, queriendo decir “invitación” en lugar de “habitación”. Lejos de ponerse nerviosa, ella también se sumó a las risas al darse cuenta de su error. "La habitación también", bromeó.

Por otro lado, revelaron que, esa noche, también estaba presente Flor Vigna, la actual pareja del ex de Sabrina, Luciano Castro. “La conocía del Bailando, ‘hola’ y ‘chau…’. La noche que me lo chapo, porque yo me lo chapo a él, estaba justo Flor en ese lugar, mirá vos qué loco”, contó. “Flor vino a ver Sex con gente del Bailando y después fuimos todos a un lugar Yo no iba a ir pero esa noche terminé yendo y nos cruzamos”, sumó “El Tucu”.

El vínculo entre Sabrina Rojas y Flor Vigna

Al contrario de muchas parejas, el vínculo entre Rojas, ex de Castro y Flor, su actual, no es para nada tenso. Desde un principio, Luciano le dejó en claro a Flor que para él lo más importante es mantener a su familia unida, ya que comparte dos hijos con Rojas. Por esta razón, mantienen una relación de expareja muy sana por el bien de los niños y Vigna asegura entenderlo a la perfección.

“Yo creo que es el amor que sigue. Yo veo mucho amor con Lu, como padres y hacia toda su familia, están aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo. Se re ocuparon de eso, entonces se puede, y obviamente, vamos a estar todos sumando para que funcione”, expresó Flor en PH, Podemos hablar.

En diálogo con Intrusos, también contó que tiene una relación muy amena con Sabrina. “Yo solamente puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy... copada, muy segura… Y me dio una bienvenida hermosa a su familia. Así que todos tenemos ganas de sumar. Cuando yo lo conocí a Lu él me dijo que para él lo más importante es su familia y sus hijos”, cerró.