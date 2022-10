El acercamiento de Camila Homs a De Paul: "Obvio"

Camila Homs tuvo un sorpresivo gesto hacia Rodrigo De Paul luego de que trascendieran rumores de crisis con Tini Stoessel. Qué dijo la modelo sobre el mediocampista de la Selección Argentina.

Camila Homs no se escondió al ser consultada por los rumores de crisis entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes no pasarían por un buen momento. La modelo brindó una breve entrevista en la que curiosamente le hizo un guiño a su expareja.

En una breve charla con un reportero de Socios del Espectáculo (El Trece), a Homs le preguntaron qué opina sobre la posible separación entre el futbolista de la Selección Argentina y la famosa cantante, quienes aún no hicieron aclaraciones ni comentarios al respecto.

Qué dijo Camila Homs sobre la posible separación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: el guiño a su expareja

Camila Homs: "No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver".

Periodista: "¿Vos en el fondo lo seguís queriendo?".

Camila: "Lo aprecio, obvio. Es el padre de mis hijos".

Periodista: "¿Qué duro el 'lo aprecio'?".

Camila: "¿Qué querés que te diga?".

Periodista: "Ponele que se separan, más allá de que vos estás muy bien con Charly, ¿volverías a estar en una relación con Rodrigo?".

Camila: "No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder".

Periodista: "Te veo medio dubitativa. ¿Lo pensarías?".

Camila: "No, no, no. Hoy la verdad que no. Estoy súper bien así".

Periodista: "Etapa superada".

Camila: "Obvio".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul afrontarían una crisis de pareja.

Por qué se habrían separado Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Según las versiones que circularon en las últimas horas, aún no está claro por qué Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se habrían separado. Lo cierto es que Luli Fernández ventiló en Socios del Espectáculo que "esos fueron rumores que hizo echar De Paul para que se dijese que él estaba priorizando su carrera y que estaba enfocado", pero que fue la propia cantante la que quiso separarse.

"Me dicen que Tini no solo habría tomado la determinación de terminar con la relación, sino que lo habría bloqueado de todos lados, que estaría enojadísima y que es él que está desesperado por volver a hablar con ella", añadió Fernández.

La particular condición de Camila Homs para ir al Mundial

Camila Homs habría puesto una contundente condición para viajar a Qatar para disfrutar de los partidos de la Selección Argentina, de la que forma parte el padre de sus hijos, Rodrigo De Paul. La periodista Mariana Brey ofreció información desconocida hasta el momento sobre la relación entre Homs con su ex y Tini Stoessel.

"Camila va a ir al Mundial y va a llevar a sus hijos. El tema es que va a tratar de que no coincida con el momento que vaya Tini, que contó que iba a ir con su padre, Alejandro”, comenzó su descargo la panelista de televisión en el ciclo Socios del Espectáculo.

La cantante de Miénteme y Suéltate el Pelo confirmó que viajaría a Qatar en medio de una entrevista que dio en la vía pública junto a su padre. Tini en primer lugar quiso dejar lugar a la duda sobre su viaje al Mundial pero su progenitor la deschavó. Cuando una periodista le preguntó si iría a ver el Mundial, ella respondió: "No sé, veremos". Alejandro Stoessel sorprendió a su hija en plena entrevista y soltó: "Sí, vamos a ir a Qatar". La cantante comentó entre risas de nervios: "Ah, bueno, vamos entonces".