Eduardo Feinmann incomodó a Mercedes Ninci con una fuerte acusación a su hijo

El conductor se enojó con la periodista porque su hijo participa de la protesta. El tenso cruce en vivo.

Eduardo Feinmann y Mercedes Ninci tuvieron un tenso cruce en vivo a raíz de la toma del Colegio Nacional Buenos Aires por parte de los estudiantes, quienes reclaman la remoción de un docente y de un empleado condenado por abuso sexual de una menor. Uno de los jóvenes que forma parte de la medida es hijo de la periodista y, al enterarse de esto, el conductor dio su tajante opinión.

“Te digo una cosa, aunque te caiga mal, entre los que están tomando el colegio está mi hijo”, deslizó Mercedes Ninci, y desató las peores sensaciones en Feinmann. Después de un breve silencio, el conductor preguntó, indignado: “¿En serio? ¿Y vos le permitís tomar el colegio?”.

“Bueno, me parece que si quiere tomar el colegio, que tome el colegio, ¿qué querés que te diga? Ya está por cumplir la mayoría de edad. Está en quinto año”, respondió ella. “No, bueno, pero para eso están los padres. Esto se hace o no se hace”, le retrucó su colega.

“No estoy de acuerdo con las tomas, nunca lo estuve, mis hijas más grandes también participaron de las tomas. Es el folclore del colegio. Esta vuelta no se lo impedí, si es una noche ya está. El pedido es importante. Otras tomas fueron más largas”, explicó la movilera. “Sí, me acuerdo cuando un alumno abusó de una compañera, mearon en la Iglesia e hicieron caca. Hace varios años”, devolvió Feinmann.

En ese momento, Ninci le preguntó: “¿No te gusta nada el Nacional Buenos Aires?”. Ante esto, él le aclaró: “Me encanta, es un colegio de élite que es gratis para quienes van a estudiar, pero lo pagamos todos con nuestros impuestos y yo quiero que con mis impuestos que vayan a estudiar, no tienen otra cosa que hacer en la vida. Mi papá, si yo llegaba a tomar el colegio, me pegaba una patada en el culo y me llevaba a mi casa”.

Sin lograr ponerse de acuerdo, la periodista expresó: “Mi hijo me dice que va a tomar el colegio, ¿qué le voy a decir? ¿no vayas? Si no rompe nada”. A esto, el conductor remarcó: “No importa si rompe o no rompe, ya está haciendo mal porque no deja estudiar a los demás”.

“No estoy justificando la toma, pero si mi hijo quiere venir a la toma no me molesta”, insistió Ninci. “Está bien, es tu hijo y sos la mamá. Está bien”, aceptó Feinmann. Para cerrar, la periodista dijo con humor: “Mis hijos me salieron mas rebeldes que yo”.

Eduardo Feinmann celebró la prohibición del lenguaje inclusivo

Eduardo Feinmann no se contuvo hasta su programa en LN+ y expresó todo su apoyo en Radio Mitre a la medida de Horacio Rodríguez Larreta. “No más ‘chiques’, no más ‘todes’, ni ‘amigues’ ni ‘diputades’ en la Ciudad de Buenos Aires. Muy buena la normativa de la Ciudad, de la ministra Acuña y del jefe de gobierno Rodríguez Larreta. La normativa fue enviada a todos los colegios y a todos los maestros y directores de la Ciudad de Buenos Aires”, comenzó el conductor.

Feinmann explicó que la resolución “busca ordenar el uso del lenguaje en las escuelas de la Ciudad para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes” y que, en ese sentido, “regula la utilización de la e, la x y el arroba por parte de los docentes”. “Dice que deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las obligaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, continuó el periodista, que planteó: “No es tan difícil”.