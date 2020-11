Luis Majul, en su nuevo editorial para La Nación Mas, disparó contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, centrándose en los dos tópicos principales que se hablaron durante la semana: la votación por el impuesto a las grandes riquezas y el supuesto adoctrinamiento realizado en las instituciones educativas. "El impuesto a los ricos y el adoctrinamiento K a estudiantes secundarios y universitarios, son las dos caras de una misma moneda", comenzó el periodista ultramacrista.

Con respecto a esto, Majul expresó: "En el fondo el 'impuestazo' para la gilada y la batalla 'k' cultural tiene el mismo objetivo: ocultar la verdad e instalar una mentira. O solamente la verdad que creen ellos". En la misma línea que Jonatan Viale, opinó que este nuevo impuesto que se trató en la Cámara de Diputados tiene la doble intención de "ocultar el brutal ajuste contra jubilados, clase media y los más pobres" y al mismo tiempo "presentarse como Robin Hood diciendo que le sacan la guita a los más ricos".

Como en cada ocasión, Majul aprovechó para disparar contra CFK y su hijo Máximo. "Haz lo que digo pero no lo que hago. Se venden como los impulsores del aporte solidario extraordinario de los patrimonios más grandes, pero ellos no quieren pagar, ni siquiera los impuestos que le corresponden", disparó. Y remarcó: "El jefe de la Cámpora tampoco quiere pagar los casi 6 millones de pesos que le correspondería abonar por la fortuna que tiene. Cristina no es un ejemplo mejor. Pretende cobrar un sueldo como vicepresidenta, la jubilación como ex presidenta y la pensión como viuda de un ex presidente. Y parece que no quiere pagar el impuesto a las ganancias por ninguno de esos ingresos, que son millonarios. No se dignan a cumplir con las obligaciones mínimas de un ciudadano para pagar impuestos".

En segundo lugar, disparó contra los docentes y el supuesto "adoctrinamiento K" que, según su propia opinión, "es casi tan peligroso como el relato del impuestazo porque es constante". Allí trajo a colación el caso de la joven estudiante que se quejó por una pregunta en un parcial de Introducción al Pensamiento Científico. "Era sobre el 'retraso científico y tecnológico', entre comillas, del gobierno de Macri. Te clavan la bajada de línea y no te la sacás más de la cabeza. Según el profesor, 'Macri consideraba que la Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador y comprar la tecnología que le hiciera falta', textual. El sesgo y la bajada de línea son evidentes", tiró.

Lo mismo expresó al referirse a lo ocurrido en el portal educativo de la provincia de Entre Ríos. "Se pudo ver un cuento malísimo... Llamado 'Gorila, gorilón'. El gorila nació en cuna de oro y se enojaba cuando otros animalitos recibían ayuda. Una abeja reina ayuda a una abejita y el gorila se enoja. Al final este se enferma y todos lo ayudan. Y el gorila, ya adoctrinado, agradece y le dicen 'el bienestar lo conseguimos entre todos y todas'", dijo irónicamente. "Yo en lo primero que pensé, con el gorila gorilón, fue en Máximo Kirchner", agregó el invitado y diputado del PRO, Fernando Iglesias. "El Estado baja línea, es una barbaridad lo que están haciendo", sentenció Majul con indignación.

El famoso cuestionario: