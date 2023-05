Edith Hermida sacó los trapitos al sol y destrozó a una compañera de Bendita: "Taradita"

Edith Hermida destapó las internas en Bendita TV. Qué dijo la panelista sobre una de sus compañeras.

Edith Hermida es una de las panelistas más emblemáticas que tiene Bendita TV. Es por eso que su opinión sobre lo que pasa y deja de pasar en el magazine de El Nueve es escuchado con atención por parte de los televidentes. En este caso, la protagonista decidió sacar los trapitos al sol y trató de "taradita" a una de sus compañeras actuales.

Invitada por República Zeta, Edith Hermida fue sometida a un cuestionario en el cual tuvo que revelar "lo peor" de cada compañero que tiene actualmente en Bendita TV. Fue en ese momento cuando, sin esperarlo, la periodista habló de una de sus compañeras y exclamó: "Es muy sexual, me sorprendió eso. Yo la veo como una taradita".

"Es toda flaquita, es cortita, tiene como el torax cortito. Pero, todos se la quieren cog... Es como muy sexual", agregó Edith Hermida. La persona a la que hizo alusión es Tamara Pettinato, quien se incorporó al plantel de Bendita en los últimos años y logró darle su impronta al programa conducido por Beto Casella.

Beto Casella habló sobre el final de Bendita y sorprendió a todos

Beto Casella sorprendió a todos los fans de Bendita al hablar sobre el ya clásico ciclo de El Nueve. El conductor visitó El Loco y el Cuerdo y por primera vez se refirió al final del programa que mezcla la actualidad y el archivo, y que acaba de cumplir 18 años al aire, uno de los más longevos de la televisión actual.

Bendita TV es el programa más importante de El Nueve, tanto por historia como por rating, por lo que a nadie se le ocurriría pensar a su finalización. Sin embargo, cuando Andrés Ducatenzeiler, ex presidente de Independiente y compañero de Flavio Azzaro, le consultó sobre cómo será el final, el periodista dejó una respuesta impactante.

"Bendita va a terminar de un día para el otro", aseguró Casella y generó inquietud en los entrevistadores. "Duca, esto es como El loco y el cuerdo. Ya te lo dije. Un día decimos no va más y listo, se termina. Un día cualquiera, es lo mismo", interpretó Azzaro. "No, pero no podemos comparar. Bendita tiene 18 años al aire y nosotros 18 minutos", replicó Duca.