Edith Hermida deslizó un consejo picante a Viviana Canosa: "Va a ver la realidad menos apocalíptica"

La panelista de Bendita lanzó un consejo a la conductora para que afloje con las peleas.

Viviana Canosa regresó a la TV hace una semana y sumó peleas que valen por todo el tiempo que tuvo de vacaciones. La conductora de A24 repartió enojos y acusaciones al aire, y no se salvó nadie después de su cruce con L-Gante. Esta actitud bélica llamó la atención de Edith Hermida, quien aprovechó su lugar en Bendita para mandarle un consejo picante.

Canosa no dejó frente de batalla sin pelear. Primero fue contra Pablo Echarri, también la ligó Nancy Dupláa, por apoyar al cantante de L-Gante en el cruce por redes que mantuvieron. Luego fue Vero Lozano, a quien criticó duro por irse de vacaciones a Aspen y terminó por fulminar a Flor de la V por cuestionar al Kun Agüero.

En Bendita, después de repasar esta lista interminable de conflictos en los que la Canosa se embarcó en su primera semana al aire, Edith Hermida hizo un filoso comentario a modo de consejo para su colega: “A lo mejor, si Viviana Canosa se enamora, va a ver la realidad un poco menos apocalíptica, como la ve últimamente”, lanzó.

Beto Casella recogió el guante y respondió: “¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué necesita un señor?”. Para no quedar mal con sus dichos, Hermida aclaró de inmediato: “No, porque cuando una está enamorada… No, no, no estoy diciendo eso. Vos podés estar sola y divina y de buen humor. Yo noto que está malhumorada y que actúa demasiado. Está actuando, habla muy declamado...”.

Impensado romance entre Viviana Canosa y Mariano Martínez

Viviana Canosa y Mariano Martínez estarían en una relación de pareja según una reconocida periodista de redes. La influencer señaló los intercambios virtuales que ha habido en las últimas semanas entre la conductora de Viviana Con Vos y el actor de Esperanza Mía.

La periodista Juariu se refirió al posible amorío de Canosa y Martínez en sus historias de Instagram, donde en primer lugar señaló que la locutora y el artista comenzaron a seguirse en la red social y actualmente tienen muchas interacciones en sus publicaciones. La participante de MasterChef Celebrity compartió capturas de pantalla en las que se veían los emoticones de corazones y fuegos que las celebridades se dejan como comentarios en sus publicaciones.

"Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo", escribió la estrella de Son Amores en uno de sus posteos y la presentadora de Los Profesionales de Siempre le respondió con un corazón, al que Martínez le contestó con otro emoticón de ese estilo. "Sería como la llama que encienda esta farándula aburrida. Necesito que suceda", cerró Juariu en alusión a cuánta adrenalina le producía esta posible pareja.