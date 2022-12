Echaron a una figura de Intrusos: "Es una no renovación"

Flor de la V no la tiene en los planes en el programa de América TV de cara a 2023.

Flor de la V tomó una drástica decisión con respecto a su panel de Intrusos pensando en el 2023. Virginia Gallardo, una de las integrantes del programa de espectáculos que se emite por América TV, fue despedida por la conductora. "Fue una propuesta muy novedosa para mí", confesó en una entrevista.

"Fue una charla en conjunto sobre los cambios que se vienen en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida del trabajo", expresó Gallardo en el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. "En principio es una no renovación", detalló sobre lo charlado con la gente de Intrusos.

De esta manera, la salida de Virginia Gallardo se suma a la lista de otras inesperadas que se dieron en el mundo del espectáculo. Pía Shaw, de LAM, tampoco renovará con el programa de Ángel De Brito, al igual que Karina Iavícolii en Socios del Espectáculo, quien se incorporará precisamente al ciclo de Flor de la V.

"Yo soy así, suelto y agradezco. Vendrán otras cosas Se vienen algunos cambios. No sé cuándo, cómo, pero estamos en esa. Es necesario a veces, y más en la televisión entendiendo los tiempos que corren", concluyó la ahora expanelista de Intrusos. En paralelo, continúa con la obra Sex dirigida por José María Muscari.

Fuerte acusación de una figura de El Trece a Flor de la V

Florencia de la V fue interceptada en la vía pública por un cronista de Socios del Espectáculo por el conflicto entre Laura Ubfal y Marisa Brel. La actriz se mostró reticente a dar una respuesta extensa al respecto y eso provocó el enojo de Mariana Brey, panelista del ciclo de El Trece.

El movilero de Socios le preguntó a De la V si Brel le enviaría una carta documento y la diva le respondió: "No, a mí no, a Laura. Pero no creo que lo haga. Chau, chau. Tengo que buscar a mis hijos, chau". Después de dar esas declaraciones, la actriz de televisión y teatro se subió al auto para ir al colegio de Paul e Isabella Goycochea.

"¿Pero Florencia de la V no se dedica a lo mismo que nosotros? Me llama la atención que se suba a un auto, nos dé la nuca y se vaya así... Florencia, fuiste panelista, ahora sos conductora, te dedicaste al teatro en Carlos Paz", soltó enojada Mariana Brey desde el estudio de Socios del Espectáculo, indignada con la actitud que De la V había tenido con el cronista de su ciclo. Y agregó: "Aflojá un poco, no podés subirte al auto así, sin dar una nota. Me parece que es una actitud que, a ella en lo personal siendo la conductora de hoy un programa de espectáculos, atrasa. No podés hacer eso".

No es el primer conflicto entre Flor de la V y Socios del Espectáculo, ya que hace algunas semanas Rodrigo Lussich se pronunció en contra de la conductora por haber ofrecido información al aire que había sido conseguida por Socios sin citar al ciclo de El Trece. "Nosotros pasamos cosas y decimos 'gentileza Intrusos' y vos decí 'la vi a la mamá (de L-Gante) en Socios'. Decilo que no te va a pasar nada, Flor. No te va a pasar nada malo. No te va a salir un afta en la boca, no te va a pasar nada si decís 'la vi en Socios'. Es un programa de televisión", soltó el conductor.