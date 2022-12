Duro relato de Marcela Kloosterboer que causó conmoción: "Llorando a los gritos"

La actriz habló sobre la romantización de la maternidad y contó momentos de desesperación que vivió con sus hijos. Marcela Kloosterboer mostró una álgida situación de los niños en el auto.

Marcela Kloosterboer habló sobre la maternidad y contó algunos de talles de la crianza de hijos que no están buenos y no se muestran mucho en las redes sociales. La actriz de telenovelas compartió un video en el que se veía a sus hijos en medio de un ataque de llanto en el auto.

"Soy una mamá muy dedicada, pero la maternidad no es el rosa que te pintan. Pierdo mucho la paciencia, son edades complicadas", comenzó su descargo la actriz de tiras como Las Estrellas, Mis Familia es un Dibujo y Verano del 98. Y agregó: "El otro día hice un vídeo en el auto, con mis dos hijos llorando a los gritos y no sé quién me comentó diciendo: '¿Es verdad esto?'".

Kloosterboer dejó en claro que todos los días vive situaciones estresantes como la que mostró en su cuenta de Instagram. "No se muestra mucho esa parte. Pero soy canceriana, como muy mamá protectora de mis hijos y me gusta estar presente, atenta a ellos", cerró la celebridad de televisión.

Marcela Kloosterboer sobre su participación en el ciclo Dos 20

La actriz se mostró muy contenta por ser parte de uno de los capítulos de la serie Dos 20, emitida por al TV Pública, y contó cómo vivió el proceso de ese proyecto. "Mi personaje es Marisol. Pata Echegoyen es mi suegra y todo transcurre dentro de un mismo espacio. Eso es lo que tiene de interesante esta ficción, se cuenta la historia de un vínculo o escena cotidiana en la vida de dos personas en un mismo escenario, durante 20 minutos cada capítulo", expresó Kloosterboer en diálogo con el sitio web Cine Argentino Hoy. Y sumó: "Me encanta trabajar en un proyecto que llega a todo el país. Me gustó que se destaque en el discurso esto que no todo sea tan centrista, tan porteño; que estemos viendo lo que pasa en todo el país. Aparte la historia que tiene este canal, ya que cuando lo construyeron no fue en el mejor momento del país, pero cómo se mantiene vigente… La verdad que me dio mucha alegría poder participar de la Dos 20".

La felicidad de Marcela Kloosterboer por ver a Coldplay en el Estado Monumental

Marcela compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram mientras esperaba el tren para viajar a la cancha de River, donde Coldplay dio diez funciones de su show Music of the Spheres Tour. "A ver a Coldplay", escribió Kloosterboer y sorprendió a sus seguidores, quienes no podían creer que la actriz tomara transporte público.