Duró poco: la drástica decisión de El Trece con el Negro González Oro

Oscar "El Negro" González Oro se hizo cargo de la conducción de Nosotros a la mañana pero El Trece dio marcha atrás rápidamente con esta decisión. Cuándo se va y quién lo reemplaza.

Nosotros a la mañana tuvo bastantes cambios en los últimos días tras la salida reciente de Joaquín "El Pollo" Álvarez como conductor. En su lugar lo reemplazó Oscar "El Negro" González Oro, pero parece que El Trece ya tiene a otro candidato para que se quede definitivamente en ese puesto.

En medio de cambios en la grilla de programación que vienen teniendo los distintos canales de televisión, El Trece no le escapó a esta situación. Primero con la noticia de que "El Pollo" Álvarez no iba a continuar al frente de Nosotros a la mañana porque va a conducir otro magazine junto a "El Chino" Leunis próximamente.

Es por eso que se convocó al Negro González Oro para que sea su reemplazante, quien no estaba viviendo en la Argentina. Apenas debutó, ya tuvo su primer encontronazo con Cinthia Fernández, una de las panelistas. Unos días después, se confirmó que no va a estar definitivamente y se reveló con quién está charlando Adrián Suar, gerente de programación del canal.

Se trata de Fabián Doman, el conductor original del magazine matutino que después tuvo su programa llamado Momento D, y luego, lo abandonó para ser presidente de Independiente. Ahora está buscando volver a la televisión y todo indica que será en El Trece. Todavía no se sabe por cuánto tiempo más estará González Oro, aunque Cinthia Fernández expuso de manera picante ese dato en sus redes sociales: "Tiene los días contados".

Una figura de El Trece y Pol-ka se hartó y denunció lo más grave: "Por decir lo que se piensa"

Carrá encarna a Sara Woodward en la serie que continúa los lazos de la novela que fue todo un éxito y a su vez encara su proyecto musical Coronados de Gloria, pero pese a su gran presente laboral, la actriz no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer una fuertísima denuncia en una entrevista que concedió a La Nación.

Todo surgió a raíz de una consulta por su relación con Nacho Levy, militante social y director de La Garganta Poderosa, en la que la actriz se explayó sobre el compromiso social que comparten. "A mis hijas les sucede lo mismo, eso te mantiene con los pies sobre la tierra, uno no puede estar en la vida paveando sin enterarse de las cosas que pasan en el país", señaló Carrá. Al tiempo que dejó también un panorama del mundo actoral: "Tengo amigas en el medio que no se comprometen con nada y me parece bárbaro, pero yo siento que puedo ser la voz de mucha gente que no la tiene, solamente por mi llegada. No puedo no comprometerme".

Ante la consulta de si las actrices con un marcado compromiso ideológico como Nancy Duplaá o Florencia Peña son más interpeladas que los actores, Gloria fue contundente y no dejó dudas en su respuesta. "Posiblemente lo que les digan a ellas no sea lo mismo que lo que le pueden llegar a decir a Pablo (Echarri). Evidentemente, se paga un costo por decir lo que se piensa, pero también se paga por no decirlo", cuestionó.

Entonces, lanzó la denuncia ante una nueva pregunta sobre las diferencias en torno al género en el ambiente artístico. En ese sentido subrayó "las diferencias salariales" y se preguntó: "¿Por qué, haciendo lo mismo, un compañero actor gana más que yo?". Por si no estaba claro, Carrá reconfirmó la situación ante las repreguntas del medio.