Durísimo momento de Tini Stoessel en medio de los rumores de crisis con Rodrigo De Paul: "Separados"

La cantante y su familia atravesarían una dura situación, según lo informó la periodista Laura Ubfal. Tini Stoessel vive un inesperado revés personal.

Tini Stoessel estaría en medio de un angustiante proceso familiar por la presunta separación de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La periodista Laura Ubfal utilizó su cuenta de Twitter para referirse al estado de la relación entre los progenitores de la intérprete de hits como 22 y Suéltate El Pelo.

"Los padres de Tini Stoessel separados", escribió la conductora del ciclo de espectáculos Gossip en Net TV. Ubfal dio esa noticia al citar un tweet de la cuenta oficial de América TV que se refirió a las posibilidades de que Stoessel acuda a Qatar para ver los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2022, torneo en el que participará su actual pareja, Rodrigo De Paul.

En el recorte del ciclo Es por Ahí se puede ver una entrevista a Tini y Alejandro Stoessel en la que se cruzan sus declaraciones sobre las posibilidades de ir al Mundial. "Argentina en el Mundial es el momento de eso, familia, amigos, del encuentro", soltó la celebridad. La cronista le preguntó a la cantante si iba a ir al evento futbolístico con su familia y ella respondió: "Veremos". Al mismo tiempo, Alejandro Stoessel retrucó: "Sí, vamos a ir a Qatar", ante la mirada atónita de su hija.

La aclaración de Tini Stoessel sobre sus sentimientos hacia Rodrigo De Paul

Stoessel le dio una entrevista a Lizardo Ponce tras su presentación en los Premios Gardel y, al ser consultada sobre su enamoramiento hacia De Paul, ella respondió: "Qué palabra... Estoy muy bien. Estoy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid, pasamos unos días juntos".

"Algo que me encanta es que estás en todo sentido en un momento muy favorable. A nosotros nos da muchísimo gusto saber que están enamorados", le comentó días más tarde la periodista del ciclo De Boca en Boca. Y Tini aclaró: "Estoy enamorada. Cómo me descansaron con esa respuesta. Pero bueno, qué se yo. Para mí no había sido tan grave. Sí, estoy enamorada, para la tranquilidad de toda la gente. Estoy feliz".