Dura revelación de Guillermo Francella sobre uno de sus miedos: "Me paraliza"

El actor se expresó sobre sus sentimientos y sorprendió a muchos con su revelación. Guillermo Francella dejó en claro que es terminante en algunas decisiones.

Guillermo Francella abrió su corazón y se expresó sobre uno de sus mayores temores. El actor de Casados con Hijos habló sobre su vínculo con el mundo cibernético y la interacción virtual con personas desconocidas.

"Entiendo las tareas de las redes sociales, pero hay un universo que no me gusta explorar", lanzó el padre de Nicolás y Johanna Francella sobre la razón de su ausencia en el mundo virtual. "Existe cierta crueldad y hay veces que me llama poderosamente la atención cuando alguien se saca una foto, del otro lado critican y la persona contesta a esa crítica", agregó en diálogo con Diario Show.

El intérprete de Pepe Argento continuó en alusión al espanto que le causa la violencia desbordante en las redes y enunció: "Eso me paraliza, no me entra en la cabeza. Me parece difícil leer que desde el anonimato a ciertas personas les gusta tener ese ratito de protagonismo y cuando alguien les contesta, aún más protagonistas se sienten". Además, el actor se expresó sobre las cuentas falsas que simulaban ser él que denunció, aunque no pudo hacer que sean borradas ya que no tiene cuentas oficiales. "Hay gente amiga que escribe a esas personas", contó.

Francella comparó la dinámica de las redes sociales con la trama de Granizo, la película que protagoniza en la que un meteorólogo es abucheado por la gente por errar en el pronóstico climático. "De ser alguien amado es denostado, escrachado y debe esconderse. (En las redes) Se disfruta de la derrota de alguien. De alguien que era amado, hay un cierto morbo de filmarlo en su soledad", soltó el artista. En cuanto a la realización del filme, Guillermo soltó: "Tenía que estar a la altura de las películas que vemos del exterior. La gente de efectos especiales ha llevado a cabo su tarea maravillosamente".

La reflexión de Guillermo Francella sobre su popularidad como actor

Guillermo Francella es uno de los actores más reconocidos y carismáticos de Argentina, por lo que desde hace cuatro décadas que es conocido por todo el país. "Hace 40 años que vengo viviendo el éxito. Una gran parte de mi vida es anónima y la otra gran parte de mi vida siendo muy popular. De modo que pude comulgar bien ambos momentos", pronunció el actor de El Secreto de sus Ojos. Y cerró: "No necesité exponerme. Y cuando veo todo esta crueldad en las redes me da tristeza. Las redes sociales son un tema muy picante para mí".