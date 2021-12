Dos figuras de ShowMatch fueron pareja y se cruzaron en vivo: "¿Te rompió el corazón?"

Las celebridades volvieron al pasado y se sinceraron sobre los verdaderos motivos de su ruptura.

Dos estrellas del ciclo conducido por Marcelo Tinelli que fueron pareja en el pasado se encontraron en medio de un programa televisivo y se pudo notar un alto nivel de tensión en el piso. Ángel de Brito fue quien unió a la pareja, en el ciclo Los Ángeles de la Mañana.

Se trató de Agustín "Cachete" Sierra y Cande Ruggeri, quienes tuvieron un amorío sin grandes compromisos en el 2015. Gracias a las incisivas preguntas del conductor de El Trece, las celebridades se relajaron, abrieron sus corazones y contaron la verdad tras la ruptura de su relación.

"Cande, ¿por qué dijiste que Agustín te rompió el corazón?", expresó de Brito a la hija de Oscar Ruggeri. "¡Otra vez lo mismo!", se quejó la modelo, en alusión a la insistencia de la prensa con que se explaye sobre su vínculo con el ganador del Cantando 2020.

"Éramos muy chicos, salíamos y yo me enganché más de lo que me tenía que enganchar. Se ve que él no. Me rompió el corazón en su momento. Hoy lo veo y tengo la mejor", reveló finalmente Ruggeri y así le dio el gusto al conductor, quien replicó: "¿Se amigaron este año, en la pista?". "No nos amigamos. Tenemos buena onda. Somos compañeros", respondió la celebridad.

Por su parte, "Cachete" Sierra también hizo alusión al romance que mantuvo con Candela hace seis años y develó cuánto se arrepiente de haber hecho pública la situación en aquel momento, cuando todavía los sentimientos de ambos no estaban claros. "Creo que me presté al show y éramos jóvenes. Quizás no pudimos manejar las dos cosas. Hubo que decidir, tomar decisiones y eso llevó a que lo nuestro no se recupere", explicó el actor.

El presente amoroso de Agustín "Cachete" Sierra

El ex miembro de Casi Ángeles hizo saber al público que estaba de novio con su compañera en el Bailando, Fiorella Sargenti, a mediados de julio. Recientemente, Sierra volvió a referirse a su costado amoroso y reveló que tiene planes de convivencia con la bailarina, ya que ambos tienen proyectos laborales en la misma ciudad, Villa Carlos Paz. "Estamos proyectando eso, la convivencia, ella ya cerró Stravaganza, yo la comedia y vamos a convivir juntos, estamos apostando a todo", explicó, sobre las obras teatrales de verano que integrarán.

"La relación que tenemos es media así, estamos trabajando todo el día juntos, bailamos, ella se queda a dormir en casa porque vive en Luján. Somos pareja y compañeros, es todo aquí y ahora. Nos complementamos de esa manera y estamos muy bien juntos", sumó, en diálogo con Catalina Dlugi.