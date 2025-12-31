Dos ex figuras de El Nueve explotaron contra el canal por un motivo escandaloso: "Lloré"

Dos ex figuras de El Nueve explotaron contra el canal por un motivo desconocido.

El pase del año, que lleva a Beto Casella y su equipo a la pantalla de América TV, terminó de la peor manera para dos de sus panelistas históricas. Any Ventura y Alejandra Maglietti, quienes debían participar este martes del último programa de Bendita, fueron bajadas de la grilla por las autoridades de El Nueve en una decisión que generó dolor y desconcierto.

Ángel de Brito dio la primicia en LAM y dialogó con las protagonistas, quienes expusieron la interna y la prohibición que sufrieron, impidiéndoles cerrar el ciclo de 14 años agradeciendo a la audiencia.

El caso más dramático fue el de Any Ventura, quien ya se encontraba en las instalaciones del canal cuando recibió la noticia. La periodista relató con angustia que estaba "cambiada y maquillada, lista para salir en vivo", cuando un productor le comunicó que no iba a formar parte del envío. "Desde hace años voy todos los martes y, ya lista, un productor me dijo que hoy no estaba en la grilla y lamentablemente no iba a ir al piso. Me tuve que ir", contó Ventura, visiblemente afectada. La panelista confesó que la situación la quebró emocionalmente: "Lloré porque me dio tristeza e impotencia. Estoy re triste. No sé si fue un mal entendido o con intención".

Ventura no ocultó su indignación contra la gerencia del canal, cuestionando la supuesta amenaza que representaba su presencia al aire. "¿De qué tienen miedo? ¿Tan peligrosa soy que no puedo decir que agradezco este laburo? ¿Es tan grave decir eso?", disparó. Y cerró con un mensaje directo a la emisora: "Se perdieron una despedida cariñosa. Yo iba a agradecer por todo este tiempo".

Any Ventura no pudo ocultar su bronca por la decisión de El Nueve

Qué dijo Alejandra Maglietti

Por su parte, Alejandra Maglietti vivió una situación similar, aunque con la diferencia de que le avisaron antes de llegar al estudio. En diálogo con LAM, la modelo lamentó no haber tenido la oportunidad de cerrar el ciclo como correspondía. "Me hubiera gustado despedirme... No tuve tiempo de hablarlo con el canal, seguramente lo decidieron antes de que vayamos. No fue decisión mía no ir", aclaró Maglietti.