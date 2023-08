Dominique Metzger se emocionó en vivo por un mensaje de su hermano Gusa

Dominique Metzger no pudo contener una profunda emoción al ver un mensaje que le dejó su hermano Gusa en su visita a Poco correctos, el programa de El Trece que conducen "Pollo" Álvarez y "Chino" Leunis. "Es la persona que da luz", definió la reconocida periodista a su hermano, segundos antes de ver el conmovedor video.

Esta semana llegó Poco correctos a la pantalla de El Trece con la conducción de dos figuras de la señal del Grupo Clarín: Joaquín "Pollo" Álvarez y Leandro "Chino" Leunis. En sus primeros días al aire, tanto la dupla como el ciclo vienen funcionando, ya que le estuvieron dando buenos números al canal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación.

Precisamente en Poco correctos se produjo un momento muy emotivo con la visita de Dominique Metzger, compañera de canal en Telenoche. Es que en el ciclo le consultaron por su hermano Agustín y la periodista contó: "Agustín es todo. Es lo que amalgama a toda la familia, es el que te saca una sonrisa, es la persona que da luz".

"Ojalá que cada familia tenga un Agustín, un Gusa, porque es felicidad garantizada y además te pone siempre los pies en la Tierra”, agregó emocionada Metzger. Entonces, "Chino" Leunis adelantó que iban a ver un mensaje que le había dejado Agustín y la periodista pidió que no la hicieran llorar de emoción.

"Hola Chino y equipo, Pollo. La invitaron a Domi y no me invitaron a mí eh, qué poco correctos. El sábado es el cumple de Domi, ¿los invitó a ustedes? A mí me invitó a ver a Luismi, ¿sigue en pie eso? Un beso para todos", dijo el joven de 31 años en el video que mostraron en Poco correctos. Divertidos, los conductores empezaron a bromear con estar invitados al cumpleaños de su colega.

Para cerrar, Dominique contó que tenía las entradas para ir al recital de Luis Miguel con su hermano. "Tenemos un grupo donde estamos sólo los hermanos y dije bueno, tengo entradas para ir a ver a Luis Miguel, ¿alguien me quiere acompañar? Y él desesperado, me escribía por atrás, y me mandaba videos de él cantando (como) Luis Miguel, y yo a propósito lo picanteé con otro de mis hermanos", concluyó la periodista.

La renuncia inesperada de Dominique Metzger: "No era para mí"

Dominique Metzger realizó una confesión impensada respecto a su vida laboral. La conductora que está al frente de Telenoche junto a Nelson Castro llamó la atención con el testimonio que brindó en una entrevista reciente en la que dijo que renunció a uno de sus trabajos.

A principios de 2023, Dominique Metzger y Nelson Castro se convirtieron en nuevos conductores de Telenoche tras la salida de Diego Leuco y Luciana Geuna. Independientemente de su actualidad laboral, la periodista se sinceró y reveló que tuvo que renunciar a uno de sus trabajos.

"Mientras iba estudiando, iba trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí", expresó sobre un empleo que tuvo cuando era más joven y se estaba iniciando en el mundo del periodismo. La conductora dialogó con el nuevo ciclo Poco Correctos del "Chino" Leunis y "Pollo" Álvarez en El Trece.

"Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses. Era como una película, como un Gran Hermano. Era en Chubut, entre dos lagos, había que llegar en avión hasta Comodoro, de ahí con una avioneta hasta Alto Río Senguer, de ahí en ripio y dos lanchas que te llevaban", detalló. Dominique se recibió de chef profesional, pero luego se dio cuenta que no quería ejercer esa profesión.

Esta situación ocurrió a sus 21 años, cuando todavía no era conocida en los medios. "Si bien estábamos en la belleza de la Patagonia, había que hacer todo desde el desayuno hasta la cena porque venían una vez cada 15 días a traernos provisiones. Era muy culo con rosca el lugar, muy top y había que hacer todo", consideró.