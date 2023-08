Dominique Metzger habló del calvario que vivió con un compañero: "Tenía 21 años"

Dominique Metzger decidió contar un dato que nadie conocía sobre su vida privada. Qué dijo la periodista de Telenoche.

Dominique Metzger es una de las conductoras de Telenoche y también una de las caras más destacadas de TN. Sin embargo, en la vida de la periodista no todo fue color de rosas: hace pocas horas, en El Trece, decidió contar el calvario que vivió con un compañero de trabajo cuando "tenía 21 años".

Si bien hoy en día es periodista y conduce importantes programas del Grupo Clarín, Dominique Metzger tuvo un importante paso por otra profesión. Allí fue cuando, en una pasantía, trabajó con una persona que no le hizo fácil la experiencia. "Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando iba trabajando y haciendo pasantías y ahí me di cuenta de que no era para mí”, comenzó diciendo la protagonista.

“Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses. Como un Gran Hermano. Era en Chubut, entre dos lagos, había que llegar en avión hasta Comodoro, de ahí con una avioneta hasta Alto Río Senguer, de ahí en ripio y dos lanchas que te llevaban... Era El resplandor”, continuó Dominique Metzger.

Acto seguido, Dominique Metzger reveló por qué la pasó mal con su compañero chef en la Patagonia: "Tenía 21 años, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí, el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo francés. Y si bien estábamos en la belleza de la Patagonia, había que hacer todo desde el desayuno hasta la cena porque venían una vez cada 15 días a traernos provisiones. El tipo se pensó que venía otra experiencia y se le dio por el chupi, por tomar hasta que un día no pudo salir”.

Dominique Metzger se emocionó en vivo por un mensaje de su hermano Gusa

Dominique Metzger no pudo contener una profunda emoción al ver un mensaje que le dejó su hermano Gusa en su visita a Poco correctos, el programa de El Trece que conducen "Pollo" Álvarez y "Chino" Leunis. "Es la persona que da luz", definió la reconocida periodista a su hermano, segundos antes de ver el conmovedor video.

Esta semana llegó Poco correctos a la pantalla de El Trece con la conducción de dos figuras de la señal del Grupo Clarín: Joaquín "Pollo" Álvarez y Leandro "Chino" Leunis. En sus primeros días al aire, tanto la dupla como el ciclo vienen funcionando, ya que le estuvieron dando buenos números al canal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación.

Precisamente en Poco correctos se produjo un momento muy emotivo con la visita de Dominique Metzger, compañera de canal en Telenoche. Es que en el ciclo le consultaron por su hermano Agustín y la periodista contó: "Agustín es todo. Es lo que amalgama a toda la familia, es el que te saca una sonrisa, es la persona que da luz".