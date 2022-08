Dolor en la TV: murió la finalista de un reconocido reality y denuncian mala praxis

Una destacada participante de un reality muy popular murió a los 50 años, víctima de un cáncer de ovario.

Una de las participantes más destacadas de uno de los primeros realities de supervivencia que se realizaron en Argentina murió a los 50 años, víctima de un cáncer de ovarios, y desde el entorno denuncian mala praxis. "Murió enojada por el tiempo que perdió sin que le descubrieran el cáncer", contó una amiga en diálogo con La Nación.

A comienzos de los 2000, los reality shows desembarcaron en la Argentina con tres grandes exponentes: Gran Hermano, El Bar y Expedición Robinson. Así como el primero logró mantener su éxito muchos años -a fin de año se estrenará la décima edición local-, los dos restantes tuvieron popularidad dispar. Por su parte, Expedición Robinson tuvo dos temporadas en el 2000 y 2001.

En las últimas horas se supo que Carla Levy, subcampeona de la segunda edición del reality de supervivencia, falleció a los 50 años por un cáncer de ovario que le diagnosticaron el año pasado. Fue su amiga y exsocia Lorena Frost quien confirmó la noticia y no dudó en apuntar contra los médicos del Hospital Italiano por un diagnóstico tardío.

"Murió enojada por el tiempo que perdió sin que le descubrieran el cáncer. La trataron de loca, la mandaron a terapia. Y lo que le estaba pasando era otra cosa...", contó Frost en una charla con La Nación. Es que según reveló su amiga, Levy se acercó en enero del 2020 por primera vez a un hospital porteño por fuertes dolores abdominales, cuando los médicos le explicaron que podía tratarse de una gastritis por estrés y le recomendaron trabajar menos e irse de viaje.

Pero los malestares siguieron durante muchos meses más hasta que finalmente le hicieron una resonancia magnética y un estudio de sangre específico para descubrir célulares cancerígenas. Recién entonces descubrieron que la enfermedad había avanzado mucho. "Los síntomas del cáncer de ovarios son confusos y no sale en una transvaginal. Los chequeos preventivos son cien por ciento necesarios", explicó Frost en una historia de Instagram dedicada a su amiga.

En ese sentido, agregó: "Carla estaba bien de laboratorio y chequeos y era una resonancia que no le hicieron a tiempo. Un tumor en fase 1 o 2 es altamente curable, que no se atrase, porque ahí no hay cura". Pese a coronarse como subcampeona de la segunda edición de Expedición Robinson, Levy decidió alejarse de los medios y dedicarse a sus diferentes proyectos personales, como la peluquería con internet que abrió en el 2002 con el premio del programa.

Qué era Expedición Robinson

Expedición Robinson fue un exitoso reality que a comienzos de los 2000 hizo explotar un formato que años después se haría muy popular en el país, junto con Gran Hermano y El Bar. Conducido por Julián Weich en la pantalla de El Trece, la versión local del reality de supervivencia se grabó en un archipiélago del Caribe, en Panamá.

La competencia comenzaba cuando dos equipos en competencia (con 8 integrantes cada uno) arribaban a una isla. Por medio de juegos y un mecanismo de eliminación basado en votaciones secretas de los participantes, el número de jugadores se iba reduciendo hasta que quedaran nada más que 8. En ese momento, se unificaban en un solo equipo y los juegos pasaban a ser individuales.