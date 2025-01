Dolor en la televisión: un emblema de C5N pegó el portazo y abandona el canal.

De cara al inicio del 2025, los canales empiezan a diagramar sus contenidos para el resto del año y son muchos los ciclos que se quedan sin salir al aire. En este marco, un famoso e histórico periodista de C5N decidió renunciar al canal de forma abrupta y contó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Se trata de Guillermo Favale, el famoso periodista que durante 11 años llevó a cabo Argentina en vivo, el famoso ciclo de noticias de C5N. Sin embargo, pese a ser una de las principales figuras del canal, decidió renunciar para apuntar a nuevos rumbos laborales: "Siempre es difícil irse de un lugar, pero la vida continúa. Yo quiero agradecer a quiénes me convocaron para formar parte de esta programación hace 11 años", empezó por decir por esta situación.

En este marco, continuó reflexionando: "Naturalmente, los ciclos se cumplen. Los ciclos de la vida, personales y profesionales, cambian los desafíos y la visión de la propia vida, y uno siente que hay que poner un punto final. Lo único que tengo para C5N son agradecimientos. En estos tiempos duros nos tocaron vivir diferentes momentos, pero nos fortaleció. Me llevo la relación con los seres humanos, muchos amigos de este canal, y el cariño del público". Asimismo, siguió contando los motivos que desembocaron en esta decisión: "Este año empecé a sentir que el ciclo se cerraba. Me tomé dos semanas de vacaciones para pensarlo, pero me di cuenta que no. Después de pensarlo dije ‘es un ciclo que se cerró’, hay que poner un punto final, no hay que estirar los ciclos. El punto lo tiene que poner uno antes de que lo ponga la vida. Fueron once años. Más de una década en un mismo lugar, enfrentando diferentes desafíos. Fueron once años con alegrías, éxitos y sinsabores. Pero siempre con gran predisposición".

Asimismo, continuó agradeciendo el compañerismo y las amistades que se llevó de sus años en el canal. "Fueron once años de convivir con un grupo de personas de las que me llevo lo mejor. Fueron once años donde hicimos equipos de trabajo, que trascendieron lo laboral, y es lo mejor que puede pasar. Fueron once años donde ustedes nunca me dieron la espalda, y permanentemente me hicieron sentir el afecto en la calle, a través de la relación mágica que establecimos desde la televisión", dijo. Por último, Favale sentenció: "Hoy llegó el momento de partir. De cerrar con naturalidad un ciclo de la vida y profesional, sin reproches y sin rencores. Quiero agradecer a C5N y a Indalo por el trabajo y la confianza depositada en mi a lo largo de estos años. Si con alguien quedé mal, formalmente me disculpo, y sepan que muchas veces la pasión por la tele, nos lleva a un clima del que luego nos arrepentimos. Gracias de corazón. Nos vemos pronto".

Salió a la luz la verdad de lo que pasa con Flor de la V y Jorge Rial: "Tiene"

Flor de la V se encuentra en medio del foco de la polémica ya que, tras su abrupta salida de Intrusos (ciclo que condujo por varios años), muchas personas empezaron a especular sobre su futuro profesional. Así, en medio de la incertidumbre, se conoció la verdad sobre la conductor y Jorge Rial en medio de los rumores.

La despedida de la famosa conductora y actriz de la pantalla del programa de espectáculos tomó desprevenidos a muchos televidentes que esperaban verla en pantalla chica este 2025. Y aunque hubo varias semanas de silencio por parte de Flor, ahora salió a la luz la verdad: ya tiene un lugar asegurado un lugar en un famoso canal junto a Jorge Rial si que decide este camino.

Según dio a conocer Ángel de Brito a través de sus redes sociales, Flor de la V fue convocada por C5N para llevar a cabo un ciclo diario. "Primicia. Flor de la V pasaría a C5N para conducir de 14 a 16 y hacer pase todos los días con Jorge Rial. Una de las convocadas para trabajar con Flor es Marcela Tauro que deberá decidir si continúa en América o cambia de pantalla", lanzó el periodista.

Sin embargo, De Brito también añadió: "Flor de la V también tiene propuestas de América para los fines de semana y del 9 para conducir al mediodía". Por su parte, la conductora aún no dijo nada al respecto, por lo que parece que aún está barajando las posibilidades para este 2025 en base a sus preferencia profesionales.