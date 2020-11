La reemplazante de Germán Martitegui destrozó el plato de Fede Bal: "Parece tetrabrik".

Noche de reemplazos en "MasterChef Celebrity": la salida temporal de Vicky Xipolitakis, El Polaco y Germán Martitegui, por estar infectados de COVID-19, no afectó al desarrollo del juego y Natalie Pérez (Polaco), Christian Sancho (Vicky) y Dolli Irigoyen (Germán) llegaron para cuidar sus lugares. Implacable, la experimentada chef no tardó en criticar de forma severa las preparaciones de los famosos, en especial la de Fede Bal. "Parece un tetrabrik", fulminó.

El desafío del jueves -gala de los peores de la semana- consistió en cocinar para una cena romántica. Canchereando, Fede Bal optó por preparar un lomo con panceta en salsa de vino y papas rosti. Aunque el emplatado y las intenciones fueron correctas, el hijo de Carmen Barbieri no sedujo el paladar exigente del jurado y se ganó el delantal negro, hacía la gala de eliminación del domingo.

"La secuencia de llevar a la cama a una mujer, con un buen agasajo, me encantó. Mil veces lo hizo", arrancó Bal, en su camino a la devolución del jurado. A continuación, le entregó un ramo de flores a Damián Betular tratando de engatusarlo. "Te imaginaba más recargado. Todo lo fuerte que tenés en el chamuyo pensé que iba a estar en el plato", señaló Betular.

No obstante, la más crítica fue Dolli, quien aseveró: "La ejecución al principio fue buena, pero sobre el final re-cocinaste el lomo, el rosti no está rosti, el agregar una muzzarella cuando hay panceta y tanto aderezo no suma… y la salsa parece un tetra brik". "No sé con quien quedarme, si con Germán o con Dolli", afirmó Fede Bal, desorientado por la mala performance que tuvo.

En la gala de eliminación de este domingo, a las 22.30 horas, competirán Boy Olmi, Fede Bal, Iliana Calabró, Fede Bal, Sofi Pachano, Christian Sancho, Natalie Pérez y el "Turco" García.