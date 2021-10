Dolli Irigoyen frenó en seco a Gino en Bake Off: "Ya no va más"

Dolli Irigoyen le dio una gran advertencia a Gino, participante de Bake Off, después de varios errores consecutivos.

Dolli Irigoyen, chef profesional y miembro del jurado en Bake Off Argentina, y Gino, participante.

Bake Off Argentina desafió a sus participantes a hacer una pottery cake, es decir, una torta calada. Gino, uno de los participantes, volvió a cometer bastantes errores en su torta: se le desmoronó y no pudo completar el diseño. Una vez más, sus seguidores hicieron memes y comentarios en Twitter y le rogaron que tuviese más cuidado para los próximos desafíos, ya que podría ser eliminado de la competencia. Por su parte, Dolli Irigoyen le dio una fuerte advertencia y, al final del programa, quedó nominado como uno de los posibles para abandonar la carpa en un futuro.

En el reality, Gino siempre suele mostrarse despreocupado y riéndose de sí mismo cada vez que le sale mal algo y Dolli le dijo que esa actitud podía jugarle una mala pasada. Esta vez, hizo un bizcochuelo de vainilla con tres buttercream: una de chocolate a base de merengue suizo, otra de lima limón y otra de frutilla. “A esta altura, yo creo que ya lo gracioso no va más. Esto es un verdadero desastre. Te vi correr como un loco de nuevo y acá está el resultado”, le dijo la chef profesional.

“Está todo pesado, como un bodoque. La porción pesa. Están los sabores, no hay nada crudo pero todo lo demás no está bien”, le dijo Pamela Villar, mientras Damián Betular agregó: “Gino, yo no tengo nada para decirte. La torta habla por sí sola”.

Una torta calada se hace con una técnica que viene de la cerámica. Para este desafío, los participantes tenían que hacer el diseño con todas las herramientas de cerámica que estaban a su disposición. “Tienen que cubrir sus tortas con diferentes colores de buttercream y luego ir calando y dibujando el diseño que hayan elegido. Tiene que haber relación entre los colores que elijan del buttercream y de los ingredientes en su interior”, les explicó Pamela.

“Hoy lunes, cabezas frías. Pero más fría tiene que estar la buttercream. Enfríen capa por capa, no congelen. Si se congelan, no van a poder tener diseños que queremos ver hoy”, agregó Betular. “Innoven. Hagan diferentes texturas, permítanse volar”, les dijo Dolli Irigoyen.

Tanto a Gino como a Emiliano, Ximena, Facundo y otros más les marcaron que el diseño no cumplía con las expectativas. Este desafío fue particularmente difícil para todos ya que, una vez que pasaban la espátula para hacer el diseño sobre la crema, no había vuelta atrás y si cometían un error en el dibujo ya no podían borrarlo.

Otra de las participantes que más errores cometió en este desafío fue Paula, a quien le marcaron que sus bizcochos estaban “apelmazados, crudos y mal hechos” y que los sabores eran demasiado artificiales y muy diferentes entre sí. Al igual que el resto de sus compañeros, no pudo realizar el calado correctamente. “No es raro, es rarísimo”, le dijo Betular sobre el sabor y la textura de su torta, que estaba chiclosa como un caramelo.

Los memes por la torta de Gino en Bake Off