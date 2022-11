Diego Leonardi y su amargo recuerdo de Rodrigo Lussich: "Me dolió mucho lo que hizo"

El exparticipante de Gran Hermano 2007 dialogó en exclusiva con El Destape y reavivó viejas internas con el periodista de El Trece. "Me dolió mucho", aseguró Diego Leonardi.

Diego Leonardi superó muchos obstáculos en su vida. Y aunque no es rencoroso, sí es memorioso y asegura haberse sentido atacado por Rodrigo Lussich. La interna data desde hace 5 años, cuando el exparticipante de Gran Hermano tuvo un conflicto familiar y, de acuerdo a sus palabras, el periodista (en ese entonces conductor de Infama) abordó el tema de una manera despectiva y agresiva contra él.

Corría el año 2015 cuando Diego Leonardi fue detenido por un episodio familiar. Y aunque aclara que ocurrió debido a una adicción al alcohol que logró superar, el protagonista no olvida lo que la televisión dijo de él. Incluso, con Lussich ya tenía malestar por cómo lo trató cuando su historia de vida salió a la luz allá por el año 2007.

"Con este pibe, Rodrigo, yo lo conocí cara a cara, frente a frente, y cuando me vio reculó para atrás. Dijo 'uy, vi un fantasma'. Jamás se pensó que se iba a cruzar conmigo. Yo lo saludé muy bien, lo traté muy bien. Lo saludé varias veces a propósito para que me dijera si tenía algo para decirme en la cara. Y no lo hizo. Al tiempo vuelvo a tener una recaída y otro problema grande familiar, y el tipo se encargó de agarrar una pala y tirar tierra de una manera muy despectiva. Habla de bullying y un montón de cosas cuando él era muy agresivo con mi trabajo", le explicó Diego Leonardi a El Destape.

Recordando lo sucedido, Diego Leonardi resaltó que lo más doloroso para él fue meterse con su oficio: "Yo tenía mi trabajo, mi negocio, tenía una granja de venta de pollo y de cerdo. Y el tipo fue muy despectivo contra mi persona y mi trabajo. Yo creo que lo sacás de atrás de la cámara y no sabe clavar un clavo. No está bueno que digas 'yo no sé si tiene una granja, un parripollo' de manera despectiva. Eso me pareció muy doloroso, yo no soy un inútil para que él hable mal de mi trabajo. Me dolió mucho lo del laburo. Me pareció que el tipo se había zarpado".

Diego Leonardi, sin rencores con Lussich

"Está todo bien con el chabón, yo no soy un resentido, quizá mañana me lo cruzo y lo saludo. Pero hoy que tengo la posibilidad de opinar igual que él, te puedo decir que es un maleducado. Es mucho más maleducado que yo. Pero yo no podía opinar, en un momento estaba del otro lado, me la tenía que aguantar", reconoció Leonardi, quien recordó otro episodio en el que Lussich también fue protagonista.

Tras el conflicto familiar, según Diego Leonardi, el periodista de espectáculos tuvo una actitud desleal: "Podías contar lo mismo desde otro lado, habían salido fotos conmigo con las esposas puestas de vuelta, con mi hijo que también lo llevaron. Se podía haber contado de muchas maneras. Pero lo contó de mala leche y me mandó un movil a una puerta de mi casa. Quería que le de una nota cuando yo estaba pasando un momento de mierda. Eso no se hace, boludo. Ellos creen que son buena gente, porque nunca se equivocaron en la vida. O capaz que nadie se enteró".

Para Diego Leonardi, Rodrigo Lussich tiene "envidia"

"Yo no me agrando, pero sé que cada vez que estoy en un lado, el programa mide. Si no, no me llamarían. Y cuando salgo del piso me saludan, me dicen que el programa midió bien. Eso me pone contento porque la gente quiere saber lo que pienso. Es un tipo que laburó toda su vida en televisión y nunca llegó a tener lo que yo tengo. Entonces es envidia. Quizá el no es reconocido por la gente, yo soy reconocido sin estar ahí, sin soñar con ser famoso, con ser un conductor de televisión. Que la gente te reconozca hace que a mucha gente que no le guste. Tenés que ser un poquito más ubicado con las cosas que decís. El tipo puede hacer con su vida lo que quiera. A mí no me importa lo que el chabón haga con su vida", cerró Diego Leonardi.