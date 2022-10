Diego Leonardi rompió el silencio y habló de Marianela Mirra: "Jugadora mundial"

El ex participante de Gran Hermano habló sobre la nominación espontánea que recibió por parte de Mirra en 2007. Diego Leonardi definió a la ganadora como al mejor jugadora de la historia del reality.

Diego Leonardi rompió el silencio sobre su histórica rivalidad con Marianela Mirra, a 15 años de la edición de Gran Hermano en la que ambos participaron. El concursante que resultó expulsado tras la nominación espontánea de Mirra habló al respecto y perdonó a su contrincante.

La tucumana que resultó ganadora de la edición de 2007 de Gran Hermano es recordada por la estrategia de poner en placa de nominaciones a Leonardi, lo que terminó sacando al participante del reality y le facilitó el triunfo del juego. "Marianela es la mejor jugadora mundial. No hubo nadie mejor que ella. Ella no se mostró hasta último momento, en cuatro meses de programa la mina se la bancó. Si bien yo la banqué, ella se la bancó y ganó", soltó Diego en diálogo con Es Por Ahí.

El ex concursante fue consultado por las declaraciones recientes de Mirra, quien aseguró que Juan, uno de los hermanitos más odiados de la edición 2022 de Gran Hermano, se parecía a él. "Es parte de la vida. ¿A quién no nos dan con un caño a veces? ¿Qué dijo de malo? Dijo que Juan se parecía a mí. Igual yo le contesté. ¿Vieron la respuesta? Le puse un par de ‘bichas’ sacando la lengua", ironizó Leonardi entre risas.

Cristian U sobre cómo fue su ingreso a Gran Hermano

"No hubo decisión en realidad. Yo odiaba Gran Hermano, lo dije siempre. No lo podía ver. No entendía, como mucha gente todavía, a esos pibes que lloran, que dicen 'Me quiero ir, pero no puedo' y vos decís 'Pelotudo, si ahí tenés la puerta'", comenzó su descargo al respecto Urrizaga en diálogo con El Destape. Y sumó: "Después cuando estás adentro entendés que no te podés ir porque muchos de nosotros buscamos un futuro, un cambio de vida pero si vos te vas, tirás a la basura todo ese sueño".

Cristián reveló que cuando hizo el casting pensó que no quedaría: "Hasta puteé (risas). En un momento me hinché las bolas y dije 'Qué mierda voy a quedar. Qué estoy haciendo con esta porquería'. Y lo mandé así. Al otro día a las 9 de la mañana tenía un llamado de la producción, dije 'ya fue' y ahí me mandé. Es un programa que entretiene mucho a la familia, tiene mucho contenido de todo. A algunos les puede parecer un programa boludo, siempre están los detractores".