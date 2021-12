Diego Latorre hizo llorar en cámara a Yanina: "Tuve que pelear"

La panelista rompió en llanto en pleno vivo, por las palabras que enunció su esposo desde un móvil.

Yanina Latorre no pudo ocultar sus lágrimas en pleno vivo, tras un discurso que su esposo, el jugador de fútbol Diego Latorre, le expresó desde un móvil. La panelista de Los Ángeles de la Mañana conmovió a todos los presentes al mostrar su reacción ante las palabras de su marido.

"¿Qué es lo mejor que tiene tu mujer?", le preguntó la periodista Pía Shaw, también miembro de LAM, a Latorre. El futbolista no escatimó en elogios hacia la madre de sus hijos, Lola y Diego: "Todo, es mi vida, yo lo veo desde mi óptica, ustedes no sé cómo la aguantan ahí; para mí es una gran madre, compañera, fue mi apoyo y una mina auténtica".

Yanina alertó a su esposo sobre un inminente llanto por su parte, tras recibir esos halagos: "No me hagas llorar, boludo". A pesar de esa advertencia, el deportista siguió: "Dice las cosas como las siente, me bancó en todas en todo momento, es muy guerrera, cuando tuve que dejar el fútbol, también cuando tuve que pelear un contrato".

"Los últimos dos o tres años que no sabía para dónde iba a ir mi vida yo estaba afectado, ella puso el hombro y siempre buscó la solución, nunca se quedó en el problema. Cuando necesité un empujón o una mano, la encontré siempre", cerró Latorre.

Yanina Latorre sobre la infidelidad de Diego con Natacha Jaitt

En 2017, salió a la luz que Diego Latorre había tenido tres o cuatro encuentros íntimos con Natacha Jaitt, según ella misma lo relató. Hace algunos meses, Yanina dialogó con María Laura Santillán y se refirió a cómo atravesó esa situación: "Nunca perdonás del todo, siempre está ahí. Es difícil. Por la edad que tengo, me costó menos que a Wanda. Ella es muy joven. Yo nunca escribí nada ni publiqué nada. Salí a dar la cara y a contar lo que me pasó porque yo trabajo de hablar de la vida del otro. Entonces, si yo quiero ser honesta, lo tenía que hacer. Las mujeres me decían cornuda y a Diego no le decían nada. Todavía me lo siguen diciendo".

"Yo fui víctima, no le hice nada a nadie, jamás. Nunca critiqué a Natacha (Jaitt), que lo podría haber hecho por todo lo que nos hizo. Me quedé siempre muda, nunca twitteé, ni instagrameé. Todo lo dejé para adentro, nadie sabe lo que pasó adentro de mi casa en esos meses largos que duró todo. Muy largos", concluyó la panelista.