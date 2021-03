La edición especial de Intratables por el 8M.

Intratables se reinventará especialmente para conmemorar el Día de la Mujer. El próximo lunes 8 de marzo, el programa conducido por Fabián Doman cambiará completamente y tendrá invitadas especiales del mundo de los medios de comunicación.

Según reveló Primicias Ya, este año se decidió reunir a las periodistas y conductoras que representan a América TV. en Intratables. Para esta edición, Doman recibirá a Viviana Canosa, Mariana Contartessi, María Belén Ludueña, Soledad Fandiño, Soledad Larghi, Carolina Losada, Débora Plager, Marcela Tauro y Carmela Bárbaro.

Fabián Doman recibirá en Intratables a periodistas y conductoras de América TV por el 8M.

La llegada de Viviana Canosa a América

Luego de que El Nueve se desvinculara de Viviana Canosa no renovándole el contrato a su programa "Nada Personal" , la conductora llegó con su programa A24: "Viviana con vos".

Con un discurso rabioso que exudó odio hacía la política argentina, la conductora macrista pronunció su editorial y lanzó una advertencia a su audiencia: "Me dijeron que tenía libertad para hacer lo que yo quisiera y lo voy a hacer".

"Hoy arrancaron con la campaña todos. Honro mi soberanía y mi estado de libertad. Voy a decir todo lo que pienso. Seguramente no siempre voy a coincidir con los demás programas del canal, o tal vez sí. Me dijeron que tenía libertad para hacer lo que yo quisiera y lo voy a hacer. Saben que no soporto la autocensura, ya me conocen. Acá no somos ni del Cardenal Newman ni del Patria. Vamos a decir lo que vemos y lo que sentimos. Como siempre en la Argentina hay una doble moral, una doble vara. Hoy lo vimos en algunos discursos. Y a nosotros los argentinos siempre nos toca cargar con las deudas, la corrupción, la pobreza. Estamos en un año electoral. Si tuvieras que votar hoy, ¿por quien lo harías?", comenzó Canosa, que llegó a A24 tras una escandalosa salida de El Nueve.

Y agregó: "Nos van a endulzar los oídos de un lado y del otro, ya conocemos el juego. Estamos hartos de que nos mientan. La realidad es que ya hay argentinos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Se acuerdan cuando le pedí la renuncia a Ginés en plena pandemia. Se veía venir, pero era mucho mejor no levantar la voz y seguir haciéndole notas al Ministro de Salud. El 18 de diciembre, en mi último editorial del año pasado, dije que la historia lo iba a juzgar a Ginés y tenía razón. Ahora Ginés está deprimido y dice que si abre la boca se cae el Gobierno. Alberto Fernández dijo que se pusieron a investigar a los jueces y condenaron al socio de su vice. Después de verlo hoy al Presidente siento que era mucho más creíble cuando estaba en televisión trabajando como exjefe de Gabinete indignado".

En su cierre, repartió golpes para el oficialismo, la oposición y hasta se atrevió a comparar al presidente Alberto Fernández con los clásicos protagonistas de la novela de Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll y Mr Hyde: "La oposición parece un flan barato de cajita que no tiene sabor a casi nada. Los hospitales revientan de pedidos de abortos, los jubilados se mueren de hambre y no llegan a fin de mes, todos los días desaparecen empresas porque los impuestos son asfixiantes. Ojalá existiera una vacuna contra la ignorancia. Estoy harta de que le echemos la culpa a Cristina, el responsable es el Presidente Alberto Fernández. Alberto es Dr Jekyll y Mr Hyde".