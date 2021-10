Destrozaron al programa de De Brito: "Déjense de meter"

Yanina Latorre, periodista de LAM, el programa de Ángel de Brito, atacó al equipo de Intrusos y ellos se la devolvieron.

Ángel de Brito conduce Los Ángeles de la Mañana (LAM), uno de los programas de chimento más exitosos de la televisión. Yanina Latorre, una de sus panelistas, consiguió varias primicias sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez y cuando vio que otros periodistas replicaron su información, se quejó y dijo que eso era robarle su trabajo.

“En todos los programas están contando mi información. Cítenme, que toda la gente sabe que la data es mía. Hoy Intrusos contó con pelos y señales todo lo que conté en LAM. Sí, le di la razón a Rial”, expresó Latorre. Los periodistas de Intrusos no se tomaron para nada bien este comentario de Yanina, en especial Marcela Baños, que aprovechó para hacer un fuerte descargo sobre la forma en que se abordó el caso de Wanda Nara.

“Yanina es una colega que respeto y con la que trabajé. ¿Que le habría robado la información a ella? No, ella es muy buena en lo que hace y tiene buena información y yo también soy buena en lo que hago y tengo muy buena información”, declaró la periodista Karina Iavícoli.

“Está bien, para que quede claro, si alguno tiene dudas de todos nosotros, hace muchos años que trabajamos en esto. Y nos conocemos entre todos”, dijo Adrián Pallares. “Si quieren vamos a las siete de la mañana y lo decimos nosotros primero. Porque si el problema es quién llega antes, ese una pelotudez atómica”, agregó Rodrigo Lussich. “Es un tema de horarios, nomás. La próxima hay que ponerlo en Twitter antes cuando lo tenemos”, cerró Pallares.

El fuerte descargo de Marcela Baños sobre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

“No sé por qué quieren instalar una guerra, no compitamos entre nosotros, somos todos laburantes, ¡déjense de joder! Déjense de meterse con el trabajo ajeno, a nadie le gusta. Estamos todos haciendo lo mismo y laburamos con lo mismo”, añadió Marcela.

“Déjense de hinchar, no pasa por ahí, pasa por dar buena información y respetar que cada uno piensa como quiere. Ayer hubo una inundación de insultos porque algunos no pensamos como piensa la mayoría. Basta, así no vamos a salir adelante nunca”, continuó. Además, se quejó de la forma en la que muchos internautas pusieron toda la culpa sobre la China.

“Este caso reflejó el machirulaje que vivimos las mujeres, y lo voy a decir yo porque soy justamente una de las que más insultaron ayer por pensar distinto. Fui trending topic y hasta me insultaron y me dijeron ‘vos debés salir con casados porque pensás de esa manera’”, agregó la periodista.

“Déjense de boludear, sean más inteligentes si quieren que las respeten, y si quieren que seamos iguales que los hombres, seámoslo pero empecemos a respetarnos, porque los hombres no hablan mal entre ellos cuando salen con una mina. ¿Qué ese esta cosa de opinar sobre un tema matrimonial? Yo defiendo lo que se me canta, porque tengo 45 años y porque tengo una presencia y siempre tengo una postura en cualquier tema”, finalizó Baños.