"Despedida": Marina Calabró habló de un conmovedor retiro

Marina Calabró habló del retiro de una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo argentino. Sin embargo, se atrevió a poner en duda la noticia.

Los retiros de figuras en el mundo del teatro y la televisión argentina aún tienen asombrado al público. Ahora, Marina Calabró se refirió al anuncio de "despedida" de uno de los artistas más importantes de la argentina y se atrevió a ponerlo en duda. ¿Será verdad?

La periodista dedicó su columna de espectáculos en Lanata sin filtro, el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, al retiro de las tablas de Antonio Gasalla. Es que en los últimos días se conoció la decisión del actor de no volver a presentarse en teatro, a casi dos años de su última función e imposibilitado de presentarse en público por la pandemia de coronavirus.

"Antonio Gasalla confirmó su retiro de los escenarios", empezó el relato Calabró, al tiempo que señaló que las especulaciones al respecto llevaban ya un largo tiempo. "Esto lo hablamos en el 2019, en su momento hubo una suerte de filtración a través de su abogado, donde hablaban del armado de una gran gira, de presentaciones despedidas que estaba armando junto a Marcelo Polino. En su momento Gasalla se enojó bastante con esta versión"

La periodista que formó parte de TV Nostra meses atrás, también detalló: "En las últimas horas dio una entrevista, habló de estos 570 días desde la última vez en la que piso un escenario. En este caso, dijo: 'tengo 80 años, trabajé casi 60 sin parar. no quiero hacer teatro así, yo quiero bajar del escenario y hablar con la gente y eso no se puede hacer más. El que lo necesita hacer que lo haga, a mí no me van a ver más'",.

Marina Calabró puso en duda a Antonio Gasalla

Pese a que la decisión de Gasalla parece firme, Marina Calabró se atrevió a ponerla en duda y planteó un escenario particular. "Es una expresión de despedida que uno toma con pinzas porque también pueden cambiar las condiciones y le ánimo de Antonio", afirmó.

Y completó: "De mi parte, admiración profunda a uno de los grandes capocómicos de la Argentina, que deja un legado irreproducible, no habrá ninguno igual. Un hombre exigente, difícil, pero nadie puede negarle sus méritos artísticos ni la estelaridad de su figura. Tremenda admiración siento por Antonio".

Polino por Gasalla: "Está complicado"

El periodista Marcelo Polino, amigo de Gasalla, habló de la situación en el ciclo que condujo Karina Mazzoco en América TV. "El tema es que está complicado porque es una persona de riesgo de 80 años. Tampoco se puede exponer a una gira… salir. Antes de la pandemia teníamos una gira en Uruguay, obviamente las fronteras están cerradas no se puede hacer. Está en su casa y no hay un panorama de volver a trabajar ya", sentenció.