Desgarrador descargo de Pepe Cibrián tras su casamiento: "Me destrozaste el alma"

A días de haberse casado, Pepe Cibrián sorprendió a todos. Decidió romper el silencio y dedicarle palabras durísimas a Georgina Barbarossa, con quien se distanció a raíz de su matrimonio con Nahuel Lodi.

Pepe Cibrián volvió a hablar de su matrimonio con Nahuel Lodi, y esta vez le dedicó duras palabras a su examiga Georgina Barbarossa. Tras las picantes declaraciones de la conductora sobre la unión entre el artista y su joven esposo, la eminencia del teatro argentino sentenció que ya no hay vuelta atrás.

“No hay reconciliación posible. Es una amistad de 40 años de la cual no tiene nada que ver Nahuel, no la conoce casi. Pero sé lo que hizo y lo que dijo y que permitiera ella decirlo, y que se lo dijeran los demás, sinceramente... Georgina me destrozaste el alma”, lanzó Pepe Cibrián en diálogo con Intrusos.

A su vez, Cibrián reveló que la producción de A la Barbarossa le solicitó asistir al estudio de Telefe para que Georgina se disculpe frente a cámara: "También nos pidieron que fuéramos el lunes pasado para que ella nos pidiera disculpas personalmente. Primero no necesitamos que nos pida disculpas de nada. Y digo, qué horror también, como si fuéramos dos entes... Me imaginaba en el sofá esperando que viniera Georgina... No lo podía creer, todo parece surrealista”

“Se equivocó fuerte porque además se perdió una amistad de vida. Eso no se puede olvidar. Hay cosas que no se pueden perdonar. La traición tan baja es espantosa. Es una estafa a la amistad”, remató Cibrián, quien agregó: "La vida pasa y la gente se separa. Me hizo mucho daño, si su intención era esa, lo logró. Fue un golpe muy duro... Eso y que me dijeran que tuve cáncer creo que son las cosas que más me han dolido en la vida. Tanto así. Y el cáncer se cura, pero esto no”.

Filtran por qué se pelearon Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa

La boda de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi no estuvo exenta de polémicas en el círculo íntimo del actor y la comediante Georgina Barbarossa se quebró y lanzó su verdadera opinión sobre el matrimonio, desatando una fuerte pelea con su amigo. Con los magazines de chimentos hurgando en la herida, surgió una voz reveladora que habló sobre el conflicto del momento.

"Escuché mucha gente hablando tonterías, juzgando la capacidad de incluir, de no incluir, de excluir, de discernir, de no discernir, y la verdad toda la gente que habla liberalmente sobre el casamiento ojalá en la vida haya tenido un momento de la felicidad plena como el que nos ha brindado a todos Pepe", opinó la actriz Gonzalo Costa en una entrevista con Intrusos (América TV), quien asistió a la boda de Cibrián.

Tras la apertura de la comediante, el periodista habló de la palabra de Georgina y el desborde posterior en una amistad de muchos años, y Costa sentenció: "Era la madrina de la boda. ¿Cómo va a ir después de lo que dijo? Es lo que ella piensa, pero era el día del casamiento. Después de eso no podés ir".

Afilado en la repregunta, el cronista le preguntó a la comediante por una reciente frase de Barbarossa -quien le manifestó a Cibrián su deseo frustrado de casarse con él- y obtuvo una reveladora teoría, que abre nuevas líneas de análisis en la disputa. "En el chiste uno dice la verdad. Por eso el otro se ríe, como defensa. (...) ¿Por qué le quitamos a Pepe la capacidad de decidir cómo quiere gastar su plata? Es claro como el agua", arrojó Costa.